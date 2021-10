Furch bude chytat ve Švédsku za Färjestad

Praha - Hokejový brankář Dominik Furch se dohodl na angažmá do konce sezony s Färjestadem. Ve švédské lize už dříve chytal za Örebro, v úvodu tohoto ročníku vypomáhal Plzni při zdravotních problémech plánované jedničky Miroslava Svobody. Se Západočechy se rozloučil na konci září.

"Cítili jsme, že musíme posílit náš brankářský tým, protože v jarním play off chceme dojít co nejdál. Naskytla se příležitost získat Dominika, po zvážení všech pro a proti jsme se rozhodli jej angažovat. Momentálně je to nejlepší volný brankář na trhu," uvedl na webu Färjestadu generální manažer klubu Peter Jakobsson.

Jednatřicetiletý Furch po odchodu ze Slavie v roce 2015 chytal za Omsk, Čerepovec, Örebro a Dinamo Minsk. Byl součástí reprezentačního týmu na olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018 a dvou světových šampionátech. Na kontě má 30 startů za národní tým.