Fuksovi se v rozjížďce na MS šetřili na důležité semifinále

Szeged (Maďarsko) - Bratři Petr a Martin Fuksovi v rozjížďce deblkanoí na kilometru na mistrovství světa ušetřili síly na semifinále. To bude v pátek odpoledne klíčové v boji o postup na olympijské hry. Účastnické místo do Tokia pro svou zemi získá prvních osm posádek ze šampionátu v Szegedu, takže je nezbytné postoupit do devítičlenného finále.

První závodní jízda na šampionátu jim vyšla podle plánu. "Rozjížďka se nám jela dobře. Věděli jsme, že tam máme dvě kvalitní posádky, Kubánce a Číňany. Snažili jsme se stíhat s nimi, ale ke konci jsme si trochu zvolnili, abychom ušetřili nějaké síly, protože Máťa ještě jede singl," řekl českým novinářům jednadvacetiletý Petr Fuksa.

Elitní česká deblkanoe se snažila s favorizovanými Číňany a Kubánci udržet co nejdéle v kontaktu. "Pak jsem se rozhlédl a jeli jsme (vpředu) tři posádky, takže nemělo cenu tam spěchat. Na ty první dvě jsme určitě neměli. Nemělo cenu tam nějak závodit, takže jsme si pohlídali to třetí místo. Uvidíme v semifinále, to je nejdůležitější a tam pojedeme to nejvíc, co umíme," doplnil šestadvacetiletý Martin, dvojnásobný mistr světa a držitel celkem osmi medailí z MS na singlu.

Podmínky v olympijském centru v Szegedu jim dnes přály. "Pro mě suprový. Foukalo do zad, což mi vyhovuje. Paráda, lepší být asi nemohly," pochvaloval si Petr. "Souhlasím s bráchou, do zad nám vyhovuje. Je to jenom dobrý, doufám, že to takhle vydrží celou dobu," doplnil Martin.

Při jízdě spolu nepotřebují komunikovat. Většinou si taktiku řeknou před startem. "Máme spoustu společných tréninků, takže už víme, jak to jet. Kdyby se mi to třeba zdálo nějaké extra pomalé, tak můžu něco říct, udat nějaké tempo. Ale jeli jsme dobře. Tady jsme ani nehopali na nějaký finiš, chtěli jsme to prostě dojet v klidu a postoupit do semifinále," vysvětlil Martin.

V pátek dopoledne ho čeká rozjížďka na kilometru, kde obhajuje stříbro. Jeho mladší bratr se půjde dopoledne jen lehce rozjet. "A budu ho podporovat. Většinou budu koukat na livestream a posílat mu duševně energii, aby to vycítil. A na finále určitě asi budu řvát, když to bude možné," řekl Petr.