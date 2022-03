FT: Johnson doufá, že české předsednictví zlepší vztahy EU s Londýnem

Londýn - Britský premiér Boris Johnson podle listu Financial Times doufá, že české předsednictví Evropské unii ve druhé polovině letošního roku napomůže lepším vztahům Londýna a sedmadvacítky. Změnu si podle listu slibuje mimo jiné v postoji k otázce Severního Irska. Británie unii opustila na konci ledna 2020.

Financial Times poznamenává, že válka na Ukrajině a tvrdý přístup Londýna k Moskvě dala britské vládě možnost navázat lepší vztahy se zeměmi ve střední a východní Evropy včetně České republiky. Deník to dává do kontrastu s mnoha spory mezi Londýnem a Paříží, která nyní sedmadvacítce předsedá a zaujímá nekompromisní postoj v otázkách souvisejících s brexitem.

Jeden ze spojenců Johnsona listu řekl, že v Londýně panuje naděje, že Češi zaujmou "pragmatičtější" postoj během svého předsednictví a budou "připraveni na diskuzi" i o takzvaném severoirském protokolu, v němž se Londýn zavázal, že část britského území bude i po brexitu dodržovat pravidla jednotného trhu EU a celní unie.

Přesvědčeni o pragmatičtějším českém přístupu jsou i někteří diplomaté v Bruselu. "Neexistuje žádná česká politika týkající se brexitu, jen politika EU," řekl jeden z nich. Další zase vyjádřil názor, že českému předsednictví bude dominovat jediné téma - Ukrajina.