FT: Chaotická koronavirová krize Donalda Trumpa

Washington - Ještě před čtyřmi týdny překypoval americký prezident Donald Trump důvěrou, že pandemie způsobená koronavirem bude mít na USA jen malý dopad. "Zmizí to, jednoho dne to jako zázrakem zmizí," prohlásil 28. února v Bílém domě. Jak chybná to byla předpověď, ukázaly tři statistiky zveřejněné ve čtvrtek, napsal ekonomický list Financial Times v analýze nazvané Chaotická koronavirová krize Donalda Trumpa.

Ve čtvrtek předstihly Spojené státy v počtu nakažených Čínu a mají jich nejvíc na světě. Vláda také oznámila, že za týden přibylo 3,3 milionu nezaměstnaných, tedy pětkrát tolik, než byl předchozí rekord. A v New Yorku na záchranku volalo víc lidí, než 11. září 2001.

Po celé zemi guvernéři a starostové žádají Washington, aby zajistil víc plicních ventilátorů a dalšího zdravotnického materiálu a vyzývají lidi, aby zůstali doma a bránili v šíření viru. Trump reagoval nápadem otevřít ekonomiku do Velikonoc. "Budete mít plné kostely po celé zemi," řekl televizi Fox New 24. března. "Bude to nádherné."

Američané tak sledují krizi na jakoby rozdělené obrazovce ukazující střet názorů a faktů, který formuje přístup federální vlády k pandemii, a také to, jaké budou vyhlídky ekonomiky a listopadové prezidentské volby.

Na jedné straně je neustálý tok pochmurných zpráv o postupu choroby v amerických městech. "Je to jako rychlovlak, protože čísla jdou nahoru velmi rychle," varoval demokratický guvernér státu New York Andrew Cuomo.

Ale pohled z Bílého domu je o hodně jiný. S pozorností pevně upřenou na své vyhlídky na znovuzvolení, Trump pořádá každý den tiskové konference, kde pravidelně bagatelizuje závažnost pandemie. Celá situace skoro připomíná frašku a minulý týden to zdůraznila otázka na světoznámého experta na infekční choroby Anthonyho Fauciho, který je v koronavirovém krizovém týmu. Na dotaz časopisu Science, jak může jako představitel "pravdy a faktů" stát na pódiu v Bílém domě, když prezident uvádí zavádějící informace, Fauci velmi přímočaře odpověděl: "Nemůžu skočit před mikrofon a odstrčit ho."

Někteří nejostřejší Trumpovi kritici se utěšovali, že USA aspoň nečelily za tři roky jeho vlády žádné existenciální krizi. Ale koronavirová krize ukázala, jak je prezident, který typicky reaguje výbuchy hněvu, špatně připraven na to, jak se postavit k pandemii.

"Trumpovo nevyrovnané, matoucí, sebestředné a často ignorantské chvástání vedlo ke stále sílící kritice od vědců, zdravotníků, novinářů a dalších," řekl profesor na Harvardově univerzotě David Gergen, který byl poradcem čtyř prezidentů od Richarda Nixona po Billa Clintona. "Myslí si, že on a jeho tým dělají ´úžasnou´ a ´neuvěřitelnou´ práci, zatímco jeho kritici si myslí, že je čím dál nebezpečnější."

Trump chce zastavit ekonomický propad způsobem, který kritici považují za bezostyšnou snahu napomoci svému znovuzvolení. Ale čelí odporu i od některých blízkých spojenců. "Nebudeme mít normálně fungující ekonomiku, dokud budou nemocnice zahlceny a tisíce Američanů všeho věku, včetně ošetřovatelů a lékařů, budou umírat, protože jsme neudělali, co je třeba k zastavení viru," řekla republikánská kongresmanka Liz Cheneyová.

Ve čtvrtek napsal Trump guvernérům dopis s plánem, podle kterého by vláda určovala míru rizika v jednotlivých okresech a umožnila někde návrat ekonomické aktivity. Ale podle republikánského guvernéra Marylandu a předsedy sdružení guvernérů Larryho Hogana to není realistické. Chabá míra testování podle něj znemožňuje přesná rozhodnutí o rizicích v jednotlivých okresech.

Rozhodnutí o uvolnění restrikcí pohybu je na na guvernérech, což omezuje manévrovací možnosti Bílého domu. A podle Hogana se bude většina guvernérů řídit podle expertů a ne podle Bílého domu.

Hogan ocenil, že Trump pověřil Federální agenturu pro řešení krizových situací (FEMA), aby pomáhala státům se získáváním roušek a ventilátorů. Je to však jen "malé procento" toho, co státy potřebují. "Ve všech státech jsme pozadu a nezdá se, že by v zemi byly dostatečné zásoby, abychom zvládli vlnu, která nás čeká," řekl Hogan.

Pozitivně bylo přijato prezidentovo lednové rozhodnutí zakázat lety z Číny a zavést restrikce na cestování z Evropy. Podle expertů ale měla administrativa zajistit víc materiálu, například roušek. Stejně tak zdravotnické odborníky znepokojuje Trumpova snaha za dva týdny znovu otevřít ekonomiku. "To je šílené. Snažíte se zabít obyvatelstvo?" řekla viroložka Theodora Hatziioannouová z newyorské Rockefellerovy univerzity.

Trump minulý týden důrazně odmítal tvrzení, že staví své znovuzvolení nad zdraví veřejnosti. Ale obavy, že se soustředí na politiku, posílil tím, že se vyhnul otázce, zda s ním jeho poradci souhlasí v názoru na časné otevření ekonomiky. Fauci se - stejně jako další prezidentovi poradci - pak snažil jeho prohlášení mírnit a řekl, že otevřít na Velikonoce je prostě aspirace.

I když Trumpa odborníci kritizují, jeho čísla v průzkumech se zvedla. Podle Gallupova ústavu je s jeho působením ve funkci spokojeno 49 procent dotázaných, tedy o pět procentních bodů víc než před měsícem. A 60 procent schvaluje jeho reakci na krizi. "Zatímco v průzkumech jde nahoru, jeho profesionální reputace jde dolů. Takový rozpor se vidí jen zřídka," řekl Gergen. Podle něj mu ale zřejmě pomáhá sjednocující efekt v krizi, který také pomohl Georgi Bushovi mladšímu po teroristických útocích 11. září.