Frýdlantský zámek má nové prohlídkové trasy, zákupský nabízí ubytování

Frýdlant (Liberecko) - Nové prohlídkové trasy na zámku a hradu Frýdlant a možnost přespání v zámecky upraveném pokoji v Zákupech. To jsou asi nejvýraznější novinky z osmi státních památek v Libereckém kraji v nové sezoně, která začne v dubnu. Jejich návštěva bude ale pro dospělé turisty dražší, základní vstupné vzroste o deset až 30 korun. Novináře dnes o novinkách informovali zástupci hradů a zámků z Libereckého kraje, které jsou ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ).

Podle regionálního ředitele NPÚ Miloše Kadlece vstupné museli zvýšit kvůli nárůstu výdajů, dražší jsou zejména energie a stavební práce. Zdražení se ale netýká dětí - do šesti let věku budou mít vstup zdarma a starší až do věku 24 let budou platit 40 procent ze základního vstupného, namísto loňských 50 procent. "My si uvědomujeme, že našim cílem je lákat především mladou generaci, a z toho důvodu došlo k poklesu vstupného pro kategorii dětí a mládeže," uvedl Kadlec.

Nejvýraznější novinkou je rozdělení hlavní trasy zámku a hradu Frýdlant na Liberecku na dva samostatné okruhy. "Za sebe jako bývalého návštěvníka Frýdlantu říkám: konečně dojde k té možnosti rozdělit prohlídkové trasy a projít si ten objekt. Respektive věnovat více energie i zámku, který byl tak trochu bitý na tom, že byl na konci té dlouhatánské prohlídky a víceméně se jím jen probíhalo," řekl nový kastelán zámku Jiří Holub. Díky této změně se doba prohlídky zkrátí z 90 na 60 minut. "Trasa Hrad zůstává v relativně nezměněné podobě pouze doplněná o nějaké exponáty a lehce přeinstalované místnosti a trasa Zámek bude vedena od zámecké kuchyně až po podkroví a kapli sv. Anny," uvedl Holub.

Nejde ale o jedinou novinku na Frýdlantu. Dětská prohlídka byla nově přesunutá do zámku, kde jí bude vyhrazeno kastelánské křídlo, hlavní schodišťová hala a dětský pokoj s hračkami po dcerách posledních majitelů. "Zavádíme novou trasu Zbraně, zbroj a rytíři - ta bude v provozu o víkendech a nabídne komentované prohlídky hradní zbrojnice s možností návštěvy zámecké věže, která byla doposud zpřístupňována pouze jednou až dvakrát ročně," uvedl kastelán. Novinkou také je, že návštěvníci nebudou čekat na prohlídku před branou, ale budou mít volný vstup do nádvoří. "Před prohlídkou, nebo po ní, si tak návštěvníci mohou prohlédnout areál, rytířskou stezku a Valdštejnskou vyhlídku," dodal Holub.

Na dalších památkách v kraji asi neviditelnější novinkou je možnost ubytování v zámecky vyzdobeném pokoji v Zákupech. "Ubytování jsme sice nabízeli už od loňského roku, ale v pokoji vybaveném klasickým nábytkem, jak jsme zvyklí doma," uvedl kastelán zámku Vladimír Tregl. Z reakcí návštěvníků podle něj plynulo, že tím jsou trochu zklamaní a že by chtěli spát v zámeckém prostředí. "Tak jsme jim to umožnili. Podotýkám ale, že ty předměty, které tam jsou, nejsou chráněné jako kulturní památka," dodal. Ubytovaní mají možnost absolvovat i soukromou večerní prohlídku zámeckých interiérů.