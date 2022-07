Frolík věří, že v Liberci opět najde radost z hokeje

Liberec - Hokejový útočník Michael Frolík bude v nové extraligové sezoně jednou z hlavních hvězd, jež bývají pod drobnohledem diváků a okolí. Čtyřiatřicetiletý vítěz Stanley Cupu z roku 2013 se po deseti letech představí v domácí nejvyšší soutěži díky smlouvě s Libercem. Připustil, že po dvou posledních nepovedených sezonách chce hlavně zase cítit radost z hokeje.

"Minulý rok jsem byl ve Švýcarsku, v Lausanne jsme se ale nedomluvili na pokračování. V posledních dvou sezonách jsem toho moc neodehrál, byly fakt zvláštní. Loni jsem odehrál asi 25 zápasů, pořád tam byly nějaké přestávky, do toho zranění, na olympiádě jsem seděl skoro měsíc… Do celé sezony jsem se pořádně nemohl dostat," řekl dnes Frolík při rozhovoru s novináři.

"Zvažoval jsem něco v Evropě, ale postupně jsem dospěl k možnosti zkusit něco doma. Ten správný čas nejspíš nastal. Tím, že budu bydlet v Praze, jsem se snažil najít si něco poblíž. A Liberec byl pro mě první volba," dodal Frolík.

Když se sháněl o informacích, na Bílé Tygry slyšel samou chválu. "I třeba od Ládi Šmída, s nímž jsem si volal. Pomohlo mi to v tom rozhodování. Je to super organizace. Těší mě, že jsme se domluvili. Teď už jen zbývá podávat adekvátní výkony na ledě," přál si Frolík.

Přiznal, že zejména poslední dvě sezony pro něho byly psychicky náročné. "Je pravda, že když jsem byl v Montrealu, kde jsem skoro vůbec nehrál, tak jsem moc nepochopil, proč mě vůbec podepsali, když mi nedali žádnou šanci a jen jsem tam celou sezonu seděl. Ukončilo mi to kariéru v NHL a musel jsem se vrátit do Evropy," připomněl Frolík ročník 2020/21, kdy za slavné Canadiens odehrál jen osm zápasů a byl členem takzvaného "taxi squad".

"I ten minulý ročník byl zvláštní. Naskočil jsem až po zkoušce v St. Louis, která mi nevyšla, do rozehrané sezony, do rozjetého vlaku. Bylo tam velké hřiště, byl to jiný hokej, s čímž jsem trochu bojoval, a ty výkony pak asi nebyly takové, jaké vedení Lausanne očekávalo. Moc té radosti z hokeje za poslední roky nebylo. Doufejme, že tady absolvuju ve zdraví celou přípravu s týmem, abych se na to pořádně připravil a zase nějakou radost z hokeje měl," řekl Frolík.

Trenér Patrik Augusta bude na kladenského rodáka hodně spoléhat. "Bavili jsme se jen v rychlosti. Ze zkušeností ale vím, že co se řekne takhle dopředu, nemusí pak vždy ve skutečnosti platit. V sezoně se může hodně věcí změnit. Budu se soustředit na sebe a své výkony. V poslední době jsem toho moc neodehrál, zhruba ty poslední dva roky pro mě byly docela nepříjemné. Prvořadé pro mě bude dostat se zpátky do rytmu, do zápasového tempa, do své rutiny," nastínil Frolík.

Chce být příkladem i pro mladší spoluhráče. "Kluci vypadají v kabině hodně mladě. Rád bych jim šel příkladem především zkušenostmi, které jsem za kariéru posbíral. To bych jim chtěl předat. Vím o sobě, že v kabině nepatřím mezi hráče, kteří mají často proslovy, spíš se snažím ukázat přístup prací na ledě i mimo něj, aby mladí kluci mohli něco odkoukat," prohlásil Frolík.

Extraligu hrál naposledy za Chomutov v sezoně 2012/13 při výluce a odloženém startu NHL. "Už je to deset let. Proto moc nevím, co od toho očekávat. Uvidíme, jak to bude všechno probíhat. Já se musím soustředit především sám na sebe, ale věřím, že týmu hodně pomůžu. Teď se hlavně budu snažit makat, dát do práce všechno. V Čechách jsem skoro dva měsíce, trénoval jsem na suchu, mám za sebou dobrou přípravu. Snažím se připravit nejlíp, jak umím," ujistil Frolík, jenž pod Ještědem podepsal roční kontrakt.

Dal také jasně najevo, že nechce předbíhat událostem. I proto nechtěl rozvíjet plány do budoucna. "Dopředu žádné velké plány a očekávání už moc nemám. V extralize jsem dlouho nehrál a moc nevím, co od toho očekávat. Snažím se soustředit na sebe, abych byl připravený. A uvidíme, co to přinese dál. Ještě bych chtěl chvíli hrát, ale také to nemusí jít a může to být konečná. V hlavě jsem to měl už minulý rok, ale jsem zdravý a chci hrát, dokud mě hokej bude bavit. Snad se to teď trochu otočí," přál si Frolík.

NHL už má za prakticky uzavřenou kapitolu. Včetně play off tam odehrál přes 900 zápasů. "Mám pořád svého agenta v Americe a pořád mě tak lehce lákal, že by mi sehnal zase nějaký try out, ale po sezoně, kterou jsem měl, jsem to asi už uzavřel. Zase tam někde bojovat o místo.... I kdybych to třeba udělal, ta pozice by pak byla třeba ve čtvrté lajně, hrál bych pár minut, to jsem už nechtěl absolvovat. Přišel jsem s přáním zahrát si pořádně hokej a mít větší roli. Snad to tak bude, uvidíme," podotkl Frolík.

Přes poslední nepříliš vydařené sezony nebyli Severočeši jediní, kdo měl o jeho služby zájem. "Jsem rád, že Michael si vybral nás. Pomůže nám nejen zkušenostmi, ale hlavně na ledě. Je to vynikající bruslař. Pomůže nám v ofenzivě, zároveň je to ale i zkušený hráč, který plní ty systémové věci. Prošel si nejlepší ligou na světě, takový hráč pomůže každému týmu. Nastínil jsem mu jeho roli. Věřím, že on pomůže nám i my jemu," uvedl kouč Augusta.