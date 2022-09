Francouzští poslanci chtějí zřízení vyšetřovacího výboru kvůli financování stran

Paříž - Skupina poslanců francouzského Národního shromáždění požádala předsedkyni dolní parlamentní komory o zřízení vyšetřovacího výboru, který se bude zabývat údajným ruským financováním politických stran v zemi. Informovala o tom agentura Reuters.

V dopise adresovaném Yaël Braunové-Pivetové poslanci uvedli, že je k tomuto kroku přimělo nedávné odhalení amerických zpravodajských služeb, podle kterých Rusko zaplatilo stovky milionů eur zahraničním politickým stranám "s cílem ovlivnit volby".

Osm francouzských poslanců, kteří jsou členy strany Vpřed! francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, rovněž v této souvislosti poznamenalo, že krajně pravicová strana Národní sdružení stále splácí úvěr, který jí poskytly ruské banky. Vůdkyní krajní pravice je Marine Le Penová.

"Tato fakta jasně naznačují ruskou snahu vložit se do francouzské veřejné debaty. Vyšetřovací výbor by měl tedy zjistit, zda měly z ruského financování prospěch i francouzské politické strany a které to případně jsou," napsali zákonodárci.

Podle zprávy amerických tajných služeb, která se dostala na veřejnost v polovině září, Rusko vydalo od roku 2014 na financování zahraničních politických stran, kandidátů a politiků ve dvou desítkách států přes 300 milionů dolarů (přes sedm miliard korun). Nyní se očekává, že Rusko bude v nadcházejících měsících využívat tohoto skrytého politického financování ještě více, aby podkopalo mezinárodní sankce, které na něj byly uvaleny kvůli invazi na Ukrajinu. Rovněž se Moskva bude snažit udržet si v zahraničí svůj vliv, uvedl po zveřejnění zprávy nejmenovaný zdroj z americké administrativy. Na jaké konkrétně země či jednotlivce Rusko cílí, ale tajné služby neuvedly.