Francouzský prezident Macron bude podruhé uveden do úřadu

Ilustrační foto - Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte zdraví Macronovi příznivce 24. dubna 2022 poté, co odhady ukázaly jeho znovuzvolení do funkce.

Ilustrační foto - Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte zdraví Macronovi příznivce 24. dubna 2022 poté, co odhady ukázaly jeho znovuzvolení do funkce. ČTK/AP/Lewis Joly

Paříž - Staronový francouzský prezident Emmanuel Macron dnes bude slavnostně uveden do funkce po obhajobě mandátu. Macron se opětovně ujme úřadu necelé dva týdny po vítězství v prezidentských volbách, v nichž porazil svou soupeřku, krajně pravicovou političku Marine Le Penovou.

Čtyřiačtyřicetiletý Macron se po dvou desetiletích stal prvním prezidentem, kterému se podařilo obhájit mandát. Zařadil se tak po bok Jacquesa Chiraka a Françoise Mitterranda, kterým se to také povedlo.

Centrista Macron převezme funkci na slavnostním ceremoniálu v Elysejském paláci, symbolicky přesně pět let poté, co 7. května 2017 poprvé zvítězil v prezidentských volbách. Ve druhém kole vyhrál stejně jako letos nad Le Penovou.

Když se Macron v roce 2017 stal poprvé hlavou francouzského státu, úřad převzal jako osmý a nejmladší prezident Francie v éře páté republiky. Předtím byl ministrem hospodářství v socialistické vládě Françoise Hollandea. Než vstoupil do politiky, pracoval jako investiční bankéř. Od roku 2007 je Macron ženatý s bývalou učitelkou francouzštiny Brigitte, která je o 25 let starší než on. Poznali se na střední škole, když bylo Macronovi teprve 15 let.

Vítězi francouzských voleb se sice podařilo dobýt Elysejský palác, nyní ale musí sjednotit rozdělené Francouze. Volby zákonodárců se v zemi, v níž podle analytiků mnoho lidí hlasovalo pro Macrona v druhém kole pouze jako pro "menší zlo", budou konat v červnu.

Bez parlamentní podpory nebude Macron schopný prosazovat klíčové reformy. Volby ukážou, zda se mu podaří v parlamentu získat většinu, nebo bude čelit takzvané kohabitaci, kdy jsou prezident a jeho vláda z odlišných politických táborů a prosazování politického programu je mnohem obtížnější.

Macronova strana tento týden oznámila, že za účelem volebního vítězství uzavřela koalici se dvěma centristickými stranami a změnila jméno z Republika v pohybu (LREM) na Obnova (Renaissance). Ve Francii se ale formuje i levicová koalice, která chce být protiváhou k Macronovi. Lídrem rodícího se partnerství je Nepodrobená Francie (LFI) a její šéf Jean-Luc Mélenchon. Do koalice s ním půjdou socialisté nebo ekologická strana.