Francouzský parlament čeká klíčové hlasování o sporné důchodové reformě

Paříž - Francouzský parlament dnes čeká klíčové hlasování o důchodové reformě, kterou prosazuje prezident Emmanuel Macron a proti které od ledna demonstrovaly stovky tisíc Francouzů. Pokud obě komory schválí text dojednaný ve středu parlamentní komisí, bude zákon definitivně přijat. V Národním shromáždění, dolní komoře parlamentu, však schválení reformy záleží na hlasech poslanců z pravicové strany Republikáni (LR), kteří nemají k změnám důchodového systému jednotný postoj.

Zákon, který například prodlužuje věk odchodu do důchodu ze 62 na 64 let, bude definitivně schválen, pokud obě komory schválí text dojednaný parlamentní komisí ve středu nebo ho totožným způsobem pozmění. Senát začne projednávat návrh v 9:00 SEČ, Národní shromáždění v 15:00 SEČ.

V Senátu se očekává hladké schválení reformy. Komplikovanější je situace v dolní komoře, kde prezident Macron nemá většinu a musí se opřít při schvalování jedné z programových priorit svého druhého mandátu o opoziční Republikány. Poslanci za LR však nemají k reformě jednotný postoj a podle médií by až třetina klubu mohla odmítnout zákon podpořit. Macron se nemůže spolehnout ani na hlasy úplně všech poslanců svého bloku. Očekává se, že proti zákonu budou hlasovat poslanci za levicové strany a za hnutí Národní sdružení krajně pravicové političky Marine Le Penové.

Pokud by komory neschválily stejný text nebo by Národní shromáždění reformu zamítlo, návrh by dál "pendloval" mezi Národním shromážděním a Senátem. Vláda by také mohla využít článek 49.3 ústavy, aby zákon prosadila i bez hlasování poslanců. Podle agentury AFP však prezident Macron nechce této možnosti využít, aby se dále nezvýšilo napětí, které panuje kolem legislativního návrhu.

Vláda změny, které se podle průzkumů nelíbí většině Francouzů, odůvodňuje snahou zajistit udržitelnost důchodového systému v budoucnosti.