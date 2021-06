Francouzský exprezident Sarkozy načetl své paměti jako audioknihu

Paříž - Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy načetl své paměti Le Temps des Tempêtes (Bouřlivé časy) jako audioknihu. Tištěná verze vyšla loni v létě a poměrně dobře se prodávala, čtená verze se na pultech objeví 7. července. Kniha pojednává o první polovině jeho prezidentského mandátu, kterého se ujal v květnu 2007. O audioknize informovala agentura AFP.

"Nejsem herec a bezpochyby existuje mnoho lidí, kteří by to mohli načíst lépe než já. Připadalo mi ale, že kniha je natolik spojená s mou osobou, s mým životem, se vzpomínkami, které sdílím s Francouzi, že pokud bych to nechal číst někoho jiného, byla by to zrada," uvedl Sarkozy v propagačním videu.

Tištěná kniha má ve francouzském originále 520 stran, její čtená verze více než 13 hodin. Za nahrávkou audioknihy stojí web Audible.com, který je dceřinou firmou Amazonu.

Francouzský soud by tento týden měl vynést verdikt v případu, v němž je Sarkozy obviněný z nezákonného financování své předvolební kampaně v roce 2012. Je podezřelý, že při pokusu o znovuzvolení utratil skoro dvojnásobek limitu stanoveného na 22,5 milionu eur (573,46 milionu korun). Sarkozy trvá na své nevině, zatímco prokuratura žádá šestiměsíční vězení.