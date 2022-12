Francouzská média píší o bláznivém i legendárním finále, oceňují Messiho

Paříž - Zklamání nad promarněnou příležitostí lze cítit z prvních reakcí francouzských médií na výsledek finále mistrovství světa ve fotbale, ve kterém tým ze země galského kohouta podlehl Argentině v penaltovém rozstřelu. Nechybí ale ani hodnocení finálového zápasu jako legendárního, naprosto surrealistického či nejkrásnějšího v dějinách a ocenění výkonů klíčového argentinského hráče Lionela Messiho a nejlepšího střelce turnaje Kyliana Mbappého.

"Argentina se stala mistrem světa po fantastickém finále s Francií. Lionel Messi dovedl Argentinu až na vrchol," napsal sportovní deník L'Équipe, který v jednom z titulků na svém webu použil i slovní hříčku ve smyslu, že "za všechno může Messi" (Messi pour tout, namísto fráze "Merci pour tout", čili díky za všechno). Francouzskou náladu deník vystihl snímkem truchlícího Mbappého, s osmi góly nejlepšího střelce turnaji.

Francouzský tým, snící o třetím titulu mistrů světa a vstupu do velice uzavřeného kruhu národních reprezentací (po Itálii a Brazílii), které dokázaly titul šampionů obhájit, podlehl po naprosto šíleném zápase, míní komentátor. Zpočátku se Francouzi zdáli přiškrceni a zatlačeni oproti předchozím zápasům, ale v okamžiku, kdy už byli na pokraji zlomení, svěřenci trenéra Didiera Deschampse přesto našli nezdolnou sílu vybojovat si prodloužení, a to díky dvěma zásahům Mbappého v rozmezí 97 sekund. Týž hráč dokonáním hattricku zařídil i penaltový rozstřel. Ten se ale po neúspěšných střelách Kinglseyho Comana a Auréliena Tchouaméniho otočil ve prospěch Argentiny.

"Lionel Messi vstoupil mezi legendy mistrovství světa, ale byl to celý tým, který dokázal vrátit modrobílé na vrchol k třetímu titulu (po letech 1978 a 1986), šestatřicet let po Maradonově partě," dodal L'Équipe.

"Francouzi úspěšně dvakrát vyrovnali skóre díky třem gólům Kyliana Mbappého. Marně," konstatoval deník Libération. Zápas se podle něj vymykal všemu, co se dosud dalo na mistrovství vidět, a Argentinci jej málem vyhráli nadvakrát, než napotřetí uspěli až na penalty. "Fotbal sice nikomu nic nedluží, ale tuto neděli titul světového šampiona získal Lionel Messi, muž sice malé postavy (169 cm), který ale z neuvěřitelného finále vyšel jako obr," ocenil Libération. "Upřímnost velí říci, že Argentina si svůj třetí titul zasloužila," dodal.

"Messi a modrobílí jsou mistry, i přes hrdinství Francouzů a hattrick Mbappého," uvedla stanice BFMTV na svém webu. Finále přirovnala k filmovému trháku, který by si přáli vidět všichni, anebo skoro všichni - a v hlavní roli s Messim. Ten konečně získal nejcennější trofej, fotbalový grál a ve svých pětatřiceti letech se může definitivně ucházet o místo v srdcích Argentinců po boku jiného idolu, Diega Maradony. Příběh by to byl krásný i pro Francii, nebýt ovšem toho, že Argentinec triumfoval nad francouzskou reprezentací po krutém penaltovém rozstřelu. Argentinská radost se tak mísí s francouzským smutkem.

A stejně jako Mbappé, kterého utěšoval osobně prezident Emmanuel Macron, budou i další reprezentanti trikolóry se ptát, co víc mohli udělat. Odpověď je podle autora složitá: hodně i málo. Sám Mbappé zaznamenal historický hattrick, který mu umožnil ukončit turnaj jako nejlepší střelec s osmi góly. A pokud jde o celý tým, ten si vydobyl právo si věřit poté, co se dostal z pekla, do kterého se nejprve po hlavě vrhl. Bohužel zbytečně, uzavřel komentátor BFMTV.

"Argentina v legendárním finále sesadila z trůnu Francii hrdinného Mbappého," píše v titulku Le Figaro. Bláznivý zápas s výjimečnými hráči Messim a Mbappém podle deníku předvedl, jak je fotbal krásný. Argentina v čele s gigantem Messim si svůj třetí titul zasloužila. Francouzský tým sice začal katastrofálně, ale pak prokázal obdivuhodnou odvahu, která přinesla legendární hattrick Mbappého, mínil komentátor, podle kterého si Francouzi prožili noční můru: tak bojácný a plachý tým ještě nezažili. Kdo by si pomyslel po odchodu tvůrce hry Griezmanna ze hřiště v 71. minutě, že se Francie ještě vrátí do hry? Pak se ale finále přeměnilo v cosi neskutečného. Během tří minut francouzský tým povstal z hrobu.

Sport je svou dramatičností jedinečný a rozhodně kouzelný, nic jiného se mu emočně nevyrovná, míní Le Figaro, označující fotbalové finále za nejkrásnější planetární událost ozdobenou výkony dvou nejlepších hráčů. "Nakonec to byl opravdu legendární zápas, jaký si budeme pamatovat celý život," zdůraznil. "I když si fotbaloví bohové nakonec za vítěze vybrali Argentinu," dodal.

"Francouzská reprezentace prohrála ve finále mistrovství světa na penalty s Argentinou, která byla potřetí ve svých dějinách korunována titulem šampiona. Francouzi nezopakovali úspěch z roku 2018 a nechali si nový titul uniknout. Lionel Messi v 35 letech po sedmi Zlatých míčích vyhrál i své první mistrovství světa," napsal Le Monde.