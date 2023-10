Francouzská EDF má nabídku na jaderný blok v Dukovanech připravenou

Praha - Francouzská společnost EDF, která je jedním ze tří uchazečů o stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech, má svou finální nabídku připravenou. Zahájila proto proces jejího předání podle původního termínu, který byl stanoven na dnešek. Na dnešní tiskové konferenci v Praze to uvedli zástupci firmy. Dalšími zájemci o stavbu jsou severoamerický Westinghouse a korejská KHNP. Původní termín pro podání přihlášek byl z 2. října odložen na 31. října. Nový blok by měl být dokončen do roku 2036.

Uchazeči o stavbu bloku podali své první nabídky loni na podzim. Polostátní ČEZ, který má projekt na starosti, detaily nabídek nezveřejnil. Na jaře vedl s uchazeči vyjasňovací jednání, na nichž si chtěl se zájemci vysvětlit některé podmínky tendru a první nabídky. Následně je ČEZ vyzval k podání finálních nabídek. O odložení termínu z 2. října na později podle serveru Novinky.cz požádal Westinghouse. Po finálním obdržení nabídek je ČEZ vyhodnotí a hodnoticí zprávu předá vládě ke schválení.

EDF dnes oznámila, že má svou nabídku, kterou po vyjasňovacích jednáních s ČEZ upravil, připravenou. Schůzek s ČEZ se podle firmy zúčastnilo více než 100 zástupců EDF a průmyslových partnerů podniku Framatome, GE Steam Power a Bouygues Travaux Publics. Francouzská firma už proto zahájila proces předání své nabídky. Kdy bude tento proces dokončen společnost nespecifikovala.

Návrh společnosti počítá se stavbou bloku technologie EPR1200, kterou aktuálně staví i v Británii. Detaily nabídky byly podle firmy přizpůsobeny podmínkám ČEZ. EDF v nabídce také deklarovala zájem o zapojení českého průmyslu do projektu, identifikovala k tomu 300 potenciálních dodavatelů, přičemž s některými z nich už uzavřela memoranda o spolupráci. Vedle toho firma zpracovala plán výstavby dalších tří bloků v České republice.

K dalšímu posunu termínu zástupci firmy uvedli, že je velmi překvapil. EDF podle nich přípravu své nabídky přizpůsobil termínu na začátku října, který byl oznámen v předstihu. Věří, že posun nijak neovlivní průběh tendru.

Novému termínu se přizpůsobují i ostatní uchazeči. Korejská KHNP k zářijovému posunutí termínu uvedla, že byla připravena na podání nabídky v původním termínu 2. října. "Společnost KHNP považuje novou jadernou stavbu v České republice ze svých zahraničních projektů za svou prioritu a doufá, že posunutí termínu podání nabídky neovlivní celkový průběh tendru na dostavbu elektrárny v Dukovanech," uvedl zástupce pražské kanceláře společnosti Minhwan Chang. Westinghouse okolnosti kolem své nabídky nekomentoval.

ČEZ loni spolu s nabídkami na stavbu nového dukovanského reaktoru dostal rovněž nezávazné nabídky na opce na další blok v Dukovanech a stavbu třetího a čtvrtého bloku v Temelíně. ČEZ i stát už dříve připustily, že k pokrytí spotřeby elektřiny v Česku bude nejspíš do budoucna potřeba dostavět další bloky jaderných elektráren.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Třebíčsku. Vedle nových klasických reaktorů ČEZ připravuje také stavbu malých modulárních reaktorů. První z nich by měl vzniknout v Temelíně.