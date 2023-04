Francouzi už po jedenácté stávkovali kvůli reformě důchodů, účast klesla

Paříž - Francouzi už po jedenácté od poloviny ledna vyšli do ulic, aby vyjádřili nesouhlas s vládní důchodovou reformou. Formou stávky se k protestu připojila asi desetina učitelů, kvůli stávkám nejela asi čtvrtina rychlovlaků TGV, městská doprava byla narušena jen mírně, napsal deník Le Figaro. Podle agentury AFP už stávkujícím dochází dech a jejich počty klesají. V ulicích různých měst dnes bylo přes půl milionu lidí, uvedly úřady, ještě před 14 dny jich ale bylo více než milion. Odboráři ovšem tvrdí, že dnes ve Francii protestovaly zhruba dva miliony demonstrantů.

V Lyonu skupinka maskovaných aktivistů zničila semafory a zapálila v nich elektrické obvody. Útočili také na policisty, kteří na jinak poměrně klidný průvod dohlíželi. "Hnutí nedochází dech, ale zcela se mění jeho charakter," řekl deníku Le Figaro jeden z policistů. Část demonstrantů byla zadržena.

Demonstranti hlásící se k dopravním odborům v Paříži krátce pronikli do historické budovy Centorial, v níž sídlí mimo jiné americká investiční společnost BlackRock, píše Le Monde. Reportér deníku Le Parisien psal o dýmu a plamenech, dav podle něj hromadně zpíval "anti, anti, antikapitalismus" a hesla proti prezidentu Emmanuelu Macronovi. Hlavní protestní průvod se v Paříži dal do pohybu okolo 14:00.

Průvod vyšel od Invalidovny směrem k náměstí l'Italie kolem pivnice La Rotonde, kde Macron v roce 2017 oslavoval svůj postup do druhého kola prezidentských voleb. Skupinka demonstrantů začala házet lahve, dlažební kostky i petardy na policisty stojící opodál. Poté, co hodili dýmovnici na červenou markýzu restaurace, vypukl požár, který zanedlouho zlikvidovali hasiči.

Macron je tento týden na pracovní cestě v Číně, podle Le Monde ale dění ve vlasti pečlivě sleduje. Odmítl tvrzení odborů, že Francie zažívá "krizi demokracie" a vzkázal, aby vedení odborů pečlivě vážilo svá slova. Premiérka Élisabeth Borneová se dnes setkala s představiteli odborů, ale kompromis ohledně dalšího postupu nenašli.

Po celé Francii bylo na dnešek ohlášeno 370 akcí, na pořádek dohlíželo 11.500 policistů a strážníků, z toho 4200 v Paříži. Podle předběžné bilance, kterou dnes na twitteru zveřejnil ministr vnitra Gérald Darmanin, dnes bylo zatčeno 111 lidí a zranění při střetech s demonstranty utrpělo 154 policistů.

Policisté očekávali účast 600.000 až 800.000 lidí, z toho asi desetinu v Paříži. Podle ministerstva vnitra dnes ve Francii demonstrovalo přibližně 570.000 lidí, z toho 57.000 v Paříži, což je velký pokles oproti posledním stávkám. Před 14 dny, tedy 23. března, bylo podle oficiálních údajů v ulicích francouzských měst 1,09 milionu demonstrantů, podle pořádajících odborů 3,5 milionu lidí. Odborový svaz CGT uvedl, že protestních akcí se dnes v Paříži zúčastnilo přibližně 400.000 lidí, v celé zemi to podle něj byly téměř dva miliony.

Další den stávek odbory ohlásily na 13. dubna, tedy den předtím, než se k Macronově důchodové reformě vyjádří francouzská Ústavní rada, která rozhodne o jejím osudu. O posouzení reformy radu na konci legislativního procesu požádala jak vláda, tak opozice. Přikloní-li se Ústavní rada na stranu vlády, bude to znamenat definitivní zelenou pro zavedení nepopulární reformy.

Penzijní reforma je podle vlády nezbytná, jinak hrozí krach důchodového systému. Kromě zvýšení věku odchodu do důchodu z 62 na 64 let se má zvýšit i počet odpracovaných let nutných pro získání plné výše penze. Díky reformě ale mají získat možnost dřívějšího odchodu do důchodu lidé, kteří začali pracovat velmi mladí nebo vykonávali vysoce náročné povolání, například v hlučném prostředí či v noci. Nově se má také započítávat mateřská či otcovská dovolená a například zvýšit minimální starobní důchod.