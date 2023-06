Francouzi protestují proti důchodové reformě, účast na demonstracích klesá

Paříž - Francouzi letos už po čtrnácté protestují proti důchodové reformě. V ulicích jich je přes 138.000, výrazně méně než v květnu, uvedl deník Le Figaro na základě vlastních výpočtů. Úřady na dnešek povolily na 250 shromáždění a očekávaly účast až 600.000 lidí.

Nejvíce demonstrantů se dopoledne sešlo v Toulouse a v Marseille, kde bylo podle policejních odhadů 8000, respektive 4000 účastníků. Pořádající odbory tvrdí, že účast v každém z těchto měst byla 50.000 lidí. V Lyonu bylo podle odborů 25.000 účastníků, uvedl Le Monde. Údaje z Paříže se očekávají až k večeru, průvod se tam dal do pohybu až před 15:00. V Rennes a v Nantes došlo k několika potyčkám, policie použila slzný plyn, uvedla stanice BFM TV.

V Paříži policie prohledala 2700 lidí, kteří mířili na demonstrace a 14 jich zadržela kvůli držení nepovolených zbraní. Je mezi nimi i muž, který si v pondělí u soudu v Amiensu vyslechl osvobozující verdikt v případu napadení prasynovce francouzské první dámy Brigitte Macronové. Dnes přišel na demonstraci v přilbě a v kovem vyztužených rukavicích. Ač analfabet, prohlašoval o sobě, že je novinářem pro nezávislý kanál na sociální síti TikTok, uvedl Le Monde.

Demonstranti krátce pronikli do sídla olympijských her v Aubervilliers a skandovali "Nestáhnete zákon, nebude olympiáda". Situaci v zemi zkomplikoval výpadek proudu, který záměrně způsobili elektrikáři nesouhlasící s penzijní reformou. Bez proudu se ocitla telekomunikační firma Orange nebo skupina France Médias Monde, do níž patří radio RFI a zpravodajský kanál France 24, píše BFM TV.