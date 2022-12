Francouzi překonávali rekordy, podle Poláků je Mbappé nezastavitelný

Dauhá - Odpoledne plné rekordů zažila francouzská fotbalová reprezentace během dnešního osmifinálového duelu na mistrovství světa proti Polsku. Při výhře 3:1 se stal Olivier Giroud nejlepším střelcem historie "Les Bleus". Jeho kolega z útoku Kylian Mbappé se trefil dvakrát, s pěti góly se osamostatnil v čele tabulky střelců turnaje v Kataru a jako nejmladší hráč historie dal osmou a devátou branku na MS. Z obou táborů se po utkání snesla chvála hlavně na třiadvacetiletého Mbappého.

"Nebyl to jednoduchý zápas, soupeř hrál organizovaně a hodně nám to znepříjemnil. I tak jsme si dokázali poradit, jako už tolikrát," řekl francouzský kouč Didier Deschamps televizní stanici TF1. "Zase nás táhl Kylian, který si dokáže v ofenzivě poradit v každé situaci. Od začátku jsme ale hráli především jako tým, výsledek je to zasloužený," zhodnotil čtyřiapadesátiletý kouč.

Mbappé se trefil v 74. minutě a v nastavení zvýšil už na tříbrankový rozdíl. V 11 zápasech na MS nastřílel devět gólů, čímž vyrovnal nebo překonal největší hvězdy světového fotbalu posledních let - Argentince Lionela Messiho (23 zápasů, devět gólů) a Portugalce Cristiana Ronalda (20 zápasů, osm gólů).

Hvězda Paris St. Germain dala minimálně čtyři branky na dvou šampionátech za sebou.

"Neexistuje způsob, jak zastavit Mbappého v jeho současné formě," podotkl polský trenér Czeslaw Michniewicz na tiskové konferenci. "Dnes nás vyřadil, ale jinak mu fandím. Pokud někdo má převzít žezlo po Messim, Ronaldovi nebo Lewandowském, bude to on .Myslím si, že v následujících letech bude nejlepším fotbalistou světa," dodal Michniewicz, který dovedl Polsko do osmifinále MS po 36 letech.

"Je to fantastický hráč a na turnaji je zatím skvělý. Těžko ho bránit, žádný tajný recept na to není," přidal brankář Wojciech Szczesny. Jeden z nejlepších polských hráčů na turnaji inkasoval první branku od Girouda ve 44. minutě. Šestatřicetiletý útočník AC Milán 52. zásahem pokořil dosavadní rekord Thierryho Henryho.

"Překonat Thierryho je splněný sen. Je to výjimečné i tím, že se mi to povedlo během mistrovství světa. Hodně lidí mi připomínalo, že jsem blízko, tak teď to můžu hodit za hlavu a soustředit se plně na úspěch týmu," řekl bývalý hráč Montpellieru, Arsenalu nebo Chelsea, kterému trefu připravil Mbappé.

Giroud debutoval v národním týmu až v 25 letech. Od té doby už si ale připsal 117 startů a před čtyřmi lety se stal mistrem světa. Francouzi nyní mohou jako první tým od Brazílie z let 1958 a 1962 obhájit titul.

"V kabině jsme si řekli, že musíme pokračovat jako tým a turnaj si užívat. Jsme parta kamarádů a projevuje se to i na hřišti. Doufám, že dojdeme co nejdále, a třeba ještě nějaké góly přidám," věří Giroud.

Rekordní zápisy navíc dovršil brankář Hugo Lloris, jenž 142. startem v národním týmu vyrovnal Liliana Thurama. Mrzet ho mohlo, že v deváté minutě nastavení inkasoval z opakovaného pokutového kopu Roberta Lewandowského a přišel o čisté konto.