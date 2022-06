Francouz třiceti zákroky pomohl Coloradu k postupu do finále Stanley Cupu

Edmonton - Hokejisté Colorada s Pavlem Francouzem v brance vyhráli v Edmontonu 6:5 v prodloužení, ovládli sérii jednoznačně 4:0 na zápasy a po 21 letech postoupili do finále play off NHL. Český gólman pomohl hostům k postupu třiceti zákroky. Pět bodů za gól a čtyři asistence si připsal obránce Avalanche Cale Makar. Po postupu Colorada je jisté, že Stanleyův pohár získá potřetí za sebou český hokejista.

České zastoupení je totiž i v obou týmech finále Východní konference, v němž New York Rangers vedou nad obhájcem triumfu z posledních dvou let Tampou Bay 2:1 na zápasy. Stejně jako Francouz se může stát 29. českým držitelem trofeje útočník Filip Chytil z Rangers. V případě dalšího úspěchu Lightning by se radovali potřetí za sebou obránce Jan Rutta a útočník Ondřej Palát.

Francouz v sérii s Edmontonem odchytal tři a půl zápasu a měl výrazný podíl na postupu Colorada. Český gólman v dosavadním průběhu play off vyhrál všech šest zápasů, do kterých nastoupil, a po Patricku Royovi je teprve druhým brankářem v historii Avalanche, jenž dovedl tým přes konferenční finále. Legendární Kanaďan byl u postupů v letech 1996 a 2001. Obě finálové účasti Colorado přetavilo ve vítězství, v následující sérii tak bude usilovat o třetí Stanley Cup.

Avalanche za postupem vykročili rázně a po Makarově trefě ze 4. minuty vedli 1:0. Druhá třetina ale týmu z Denveru nevyšla. Edmonton góly Zacha Hymana, Ryana Nugenta-Hopkinse a Connora McDavida otočil stav a do třetí části šel s dvougólovým vedením.

Devon Toews po půlminutě třetí třetiny snížil na 2:3, Hyman ale druhou brankou v duelu vrátil domácím Oilers dvoubrankový náskok. Následující minuty patřily hokejistům Avalanche, kteří zásluhou Gabriela Landeskoga, Nathana MacKinnona a Mikka Rantanena otočili pět minut před koncem základní hrací doby na 5:4.

Vyřazení Edmontonu alespoň na chvíli odvrátil Zack Kassian, jenž využil asistencí McDavida s Leonem Draisaitlem a poslal zápas do prodloužení. To však již po minutě a 19 vteřinách rozhodl Artturi Lehkonen a šestým gólem v play off zajistil Coloradu postup do finále.

"Cale (Makar) vystřelil a mně se povedlo jeho ránu tečovat. Po brankářově zákroku se ke mně dostal puk podruhé a já už ho jen uklidil do prázdné branky," řekl Lehkonen. Zopakoval svůj kousek z minulého roku, kdy v šestém finále Západní konference vítězným gólem v prodloužení rozhodl o postupu Montrealu přes Vegas.

Makar i díky asistenci u vítězné trefy vyrovnal klubový rekord v počtu bodů na zápas. Před třiadvacetiletým obráncem dosáhl v play off na pět bodů pouze švédský útočník Peter Forsberg.

Edmontonu k výhře nestačily Draisaitlovy čtyři asistence ani gól a dvě nahrávky McDavida. Kanadský útočník zakončil play off s 33 body v šestnácti duelech, čímž překonal průměr dvou bodů na zápas. Draisaitl ve stejném počtu utkání nasbíral jen o bod méně.

"Každý tým si tím musí projít. Musíte se pravidelně dostávat do play off a vyzkoušet si, jaký tlak s sebou přináší. Poté vyhrajete nějaké série a zjistíte, že ten tlak se s každým dalším postupem zvyšuje. Až když si tímhle projdete, jste připravení získat pohár. Je to o zkušenostech," uvedl McDavid, jenž dovedl Edmonton do prvního konferenčního finále od roku 2006.

"Jsem na tým opravdu hrdý, nyní ale převažuje zklamání. Po 16 letech jsme dostali Edmonton přes druhé kolo, ale chtěli jsme ještě dál. V příští sezoně musíme ukázat, že jsme se naučili vyhrávat a že máme na to dostat se ještě dál," řekl Draisaitl.

Finále Západní konference play off NHL - 4. zápas:

Edmonton - Colorado 5:6 v prodl. (0:1, 3:0, 2:4 - 0:1)

Branky: 28. a 44. Hyman, 37. Nugent-Hopkins, 39. McDavid, 57. Kassian - 4. Makar, 41. D. Toews, 49. Landeskog, 54. MacKinnon, 55. Rantanen, 62. Lehkonen. Střely na branku: 35:42. Pavel Francouz za Colorado odchytal celý zápas, inkasoval pět branek z 35 střel a úspěšnost zákroků měl 85,7 procenta. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl (Edmonton), 2. Makar (Colorado), 3. McDavid (Edmonton). Konečný stav série 0:4.

Kanadské bodování play off NHL:

1. McDavid (Edmonton) 16 33 (10+23) 2. Draisaitl (Edmonton) 16 32 (7+25) 3. Zibanejad (NY Rangers) 17 24 (10+14) 4. A. Fox (NY Rangers) 17 23 (5+18) 5. Makar (Colorado) 14 22 (5+17) 6. Kučerov (Tampa Bay) 14 20 (6+14) 7. MacKinnon (Colorado) 14 18 (11+7) 8. E. Kane (Edmonton) 15 17 (13+4) 9. Landeskog (Colorado) 14 17 (8+9) 10. Rantanen (Colorado) 14 17 (5+12) 31. Palát (Tampa Bay) 14 10 (6+4) 37. Chytil (NY Rangers) 17 9 (7+2) 66. Pastrňák (Boston) 7 6 (3+3) 110. Nečas (Carolina) 14 5 (0+5) 166. O. Kaše (Toronto) 7 3 (0+3) 176. Kämpf (Toronto) 7 2 (2+0) 187. Faksa (Dallas) 7 2 (1+1)