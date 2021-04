Francouz po operaci kyčlí směřuje myšlenky k další sezoně

Denver (USA)/Praha - Český hokejový brankář Pavel Francouz si v minulém ročníku vydobyl místo v kádru Colorada, ale smiřuje se s tím, že celou letošní zkrácenou sezonu NHL zmešká vinou potíží s kyčlemi. Třicetiletý plzeňský odchovanec s nimi nakonec podstoupil v minulých týdnech operaci a v současné době se věnuje rehabilitaci, aby se co nejrychleji vrátil do kádru Avalanche, s kterými má ještě na ročník 2021/22 platný dvouletý kontakt na čtyři miliony dolarů.

"Prognózy doktorů jsou různé, pohybuje se to zhruba od čtyř do pěti měsíců. Sám jsem to konzultoval s hráči, co operaci podstoupili už v minulosti. Byl to Ian Cole, ale i Semjon Varlamov, taky gólman, měl v minulosti podobné problémy. Jeden se léčil rychleji, druhý pomaleji, je to dost individuální," řekl Francouz v rozhovoru poskytnutém agenturou Sport Invest, která jej zastupuje.

"Teď už je to jen na mně, musím máknout, věnovat se rehabilitaci, abych byl co nejrychleji zpátky. Že by to bylo ještě v této sezoně, to by se asi rovnalo zázraku. Tím, jak je sezona zkrácená, ubíhá strašně rychle. Naděje je hodně malá. Spíš směřuji myšlenky k další sezoně," podotkl Francouz.

Do Severní Ameriky odešel v roce 2018 po třech letech strávených v Čeljabinsku v KHL a v první sezoně okusil NHL ve dvou duelech. Jinak chytal v AHL za Colorado Eagles. V dalším ročníku ale ve 34 duelech pomohl k 21 výhrám, měl průměr 2,41 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákrok 92,3 procenta a jednou udržel čisté konto. V šesti duelech play off si udržel průměr 3,23, úspěšnost 89,2 a také vychytal jednu nulu.

Vysloužil si nový kontrakt, ale spoluhráče sleduje jen z povzdálí. "Je to těžké, když vím, co všechno jsem pro tohle musel udělat a obětovat. A nakonec dostanu stopku v podobě zdravotních problémů. Na druhou stranu realisticky chápu, že je to součást naší práce a může se to stát každému," prohlásil Francouz, který v roce 2015 pomohl k titulu Litvínovu.

"Snažil jsem se do poslední chvíle bojovat. I jsem se snažil tak trochu chytat stébla v podobě injekce, že bych byl schopný odehrát tuhle sezonu, protože samozřejmě cítím, že máme ohromně silný tým. Je to vidět na tom, jak kluci hrají. Hrozně mě mrzí, že u toho nemůžu být. Ale je to realita, tak se snažím to takhle přijmout a spíš se koukat do budoucna," uvedl. Avalanche s 62 body ze 42 utkání vládnou NHL.

Francouz měl potíže už od začátku lednového přípravného kempu. "Bohužel i přesto, že jsem se celou pauzu snažil rehabilitovat a dávat kyčle do kupy, tak se mi zranění zase ozvalo. Ten samý styl bolesti, který mě limitoval v play off. Znovu mě poslali na rezonanci, potom jsme zažádali ještě o druhý názor, což je v NHL docela běžné," popsal Francouz.

"Jel jsem do hor, do Vailu, kde působí pan doktor Philippon, což je vyhlášená kapacita na kyčle. A ten mi naznačoval, že by bylo nejlepší udělat zákrok co nejdřív, aby se to tam už dál netlouklo. Popravdě jsem moc na operaci nechtěl, sezona teprve začínala, rozhodně jsem o ni nechtěl přijít," podotkl Francouz.

Zkusil injekce, ale nakonec po dohodě s vedením Avalanche dospěli k názoru, že operace je nejlepší řešení. "Pokračoval jsem v rehabilitaci. Kdyby byla aspoň nějaká možnost jít chytat a nějakým způsobem to překlenout, tak bych se určitě snažil to takhle udělat. Ale já jsem šel v poslední moment na led, zkusit to, jestli budou kyčle po injekci aspoň trochu lepší, a popravdě tam už nebyl žádný efekt. Už nebylo moc na výběr. Jediná možnost byl chirurgický zákrok," řekl.

Podrobil se hned operaci obou kyčlí. "Jedna byla horší, jedna byla lepší, ale myslím, že kdybychom neudělali obě, tak ta druhá by se časem třeba ozvala a byla by to škoda, když už teď budu meškat dost podstatnou část roku," prohlásil Francouz.

Nejhorší podle něj byly dva dny po operaci. "Člověk je z toho trochu rozsekaný. Musím ale říct, že jsem překvapený, jak rychle to postupuje. Na klinice mají docela zmáknutý protokol, co člověk dělá hned po operaci. Druhý den po ní člověka posadí na rotoped a už dělá nějaké kompenzační cvičení, hned se nastartuje proces," popsal Francouz.

Následně byl předán do péče realizačního týmu Avalanche. "Jezdím každý den na stadion, když jsou kluci pryč, jezdím do rehabilitačního zařízení. A třikrát v týdnu ještě na bazén na speciální tréninky pod vodou, takže se teď rozhodně nenudím. Ale myslím, že je to i dobře, že člověk neleží jen doma s nohou nahoře, má program a cítí i progres," uvedl.

Z klubu cítí podporu. "Tady je výborné vedení, (generální manažer) Joe Sakic je bývalý hráč, sám ví, jaké to asi je. Vždycky, když se potkáme, se ptá, jak mi je. V tomhle mám od nich podporu a hlavně chápou, že člověk musí být zdravý, aby mohl podávat nějaké výkony. Kdybych se snažil hrát s bolestí, tak by to vůbec nikam nevedlo. V tomhle mají dost realistický pohled," dodal Francouz.