Francouz ozdobil nulou debut v play off NHL

Toronto/Edmonton - Hokejový brankář Pavel Francouz udržel ve své premiéře v play off NHL čisté konto a 27 zákroky dovedl Colorado ve skupině o nasazení do 1. kola k výhře 4:0 nad Dallasem. David Pastrňák nebodoval ani ve druhém utkání a s Bostonem podlehl Tampě Bay 2:3. V dresu vítězů si připsal Ondřej Palát asistenci u první branky. Florida porazila New York Islanders 3:2 a odvrátila hrozbu vyřazení.

Trenér Colorada Jared Bednar avizoval, že ve skupině o nasazení do 1. kola play off dá šanci oběma gólmanům a že se poté rozhodne, koho určí jedničkou. Z jejich výkonů musí mít zamotanou hlavu. Philipp Grubauer kryl v úvodním utkání při výhře 2:1 nad St. Louis 31 střel a Francouz se stal prvním gólmanem v klubové historii, který premiéru v play off ozdobil nulou. Oba gólmani byli vyhlášeni nejlepšími hráči zápasu.

Skóre otevřel ve čtvrté minutě ranou od modré čáry obránce Cale Makar, který je společně s Dominikem Kubalíkem z Chicaga v tříčlenné nominaci na cenu pro nejlepšího nováčka sezony. Poté měl Francouz štěstí, po střele Radka Faksy mu prošel puk pod výstrojí a zastavil se na brankové čáře. Ještě v úvodní třetině zvýšil bekhendem Joonas Donskoi.

Colorado vstřelilo zbývající dvě branky na přelomu druhé a třetí třetiny. Chybu Faksy, který ztratil na obranné modré čáře puk, potrestal z protiútoku Vladislav Naměstnikov. Jakoukoli naději zvrat sebral Dallasu ve 42. minutě krásnou střelou Alexandr Burakovsky. O nulu mohl Francouze připravit ve zbytku zápasu ze sólového úniku Corey Perry, ale český gólman jeho střelu vyrazil.

Boston, který první zápas prohrál s Philadelphí 1:4, začal ospale a už v jedenácté minutě prohrával 0:2. Úvodní branka měla českou stopu: Palát přihrál Nikitovi Kučerovovi, jehož střelu Tuukka Rask neudržel a puk dorazil Brayden Point. Skóre zvýšil Alex Killorn, od jehož brusle se odrazila do branky střela Victora Hedmana od modré.

Nejlepší tým základní části se nevzdal a na přelomu druhé a třetí třetiny vyrovnal trefami Charlieho McAvoye a Chrise Wagnera. Poslední slovo měl ale Tyler Johnson, který v čase 58:33 rozhodl z dorážky o výhře Tampy Bay.

Florida porazila Islanders a odvrátila hrozbu vyřazení

Florida porazila New York Islanders 3:2 a odvrátila hrozbu rychlého vyřazení z kvalifikace play off NHL. O vítězství rozhodli Panthers v úvodu třetí třetiny, kdy se v rozmezí dvou minut trefili Mike Hoffman a Brian Boyle.

Florida snížila stav na 1:2 a nadále se snaží ukončit neúspěšnou šňůru čtyř prohraných sérií play off. Historická statistika ale hraje proti Panthers, protože v sériích hraných na tři vítězné zápasy nedotáhl vedení 2:0 do postupového konce pouze jeden celek z 56. Washington v roce 1985 v semifinále Patrickovy divize promarnil takový náskok s New York Islanders.

Skóre otevřel svou první brankou v dresu Floridy finský útočník Erik Haula. Křídelní hráč, který obléká dres Panthers od konce února, využil po šikovné přihrávce Jevgenije Dadonova početní výhodu a připsal si první přesilovkový gól ve vyřazovacích bojích.

O vyrovnání se koncem druhé třetiny postaral Jean-Gabriel Pageau, který z pravého kruhu prostřelil brankáře Sergeje Bobrovského. Zápas rozhodl začátek třetí části, kdy Panthers zásluhou Hoffmana a Boylea odskočili na rozdíl dvou branek. V závěrečné hře bez brankáře dokázali Islanders šťastným gólem Brocka Nelsona snížit, ale to bylo z jejich strany vše.

Východní konference (Toronto):

Kvalifikace play off - 3. zápasy:

Florida - New York Islanders 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Branky: 25. Haula, 41. Hoffman, 43. Boyle - 37. Pageau, 59. B. Nelson. Střely na branku: 22:22. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Hoffman, 2. Weegar (oba Florida), 3. Pulock (NY Islanders). Stav série: 1:2.

Montreal - Pittsburgh 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

Branky: 5. S. Weber, 31. Drouin, 36. Byron, 46. Petry - 9. Hörnqvist, 10. Zucker, 26. Blugers. Střely na branku: 31:33. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. S. Weber, 2. Chiarot, 3. Byron (všichni Montreal). Stav série: 2:1.

O nasazení do play off:

Boston - Tampa Bay 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Branky: 37. McAvoy, 42. Wagner - 8. B. Point (Palát), 11. Killorn, 59. T. Johnson. Střely na branku: 27:35. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. T. Johnson, 2. B. Point (oba Tampa Bay), 3. McAvoy (Boston).

Západní konference (Edmonton):

Kvalifikace play off - 3. zápas:

Arizona - Nashville 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Branky: 6. Dvorak, 48. Garland, 55. Hall, 59. Söderberg - 28. Arvidsson. Střely na branku: 29:40. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper, 2. Garland, 3. Hall (všichni Arizona). Stav série: 2:1.

Chicago - Edmonton 4:3 (2:1, 0:2, 2:0)

Brannky: 20. a 59. J. Toews, 10. Määttä, 55. Highmore - 10. a 25. Draisaitl, 40. McDavid. Střely na branku: 25:28. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. J. Toews, 2. Määttä (oba Chicago), 3. Draisaitl (Edmonton). Stav série: 2:1.

O nasazení do play off:

Dallas - Colorado 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Branky: 4. Makar, 16. Donskoi, 38. Naměstnikov, 42. Burakovsky. Střely na branku: 27:40. Hráno bez diváků. Hvězdy utkání: 1. Francouz, 2. Burakovsky, 3. Donskoi (všichni Colorado).