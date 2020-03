Francie začíná kvůli koronaviru omezovat meziměstskou dopravu

Paříž - Francie ode dneška začíná omezovat leteckou, vlakovou a autobusovou dopravu mezi městy. Na tiskové konferenci v Paříži to společně oznámili ministryně životního prostředí Élisabeth Borneová a ministr dopravy Jean-Baptiste Djebbari. Premiér Édouard Philippe přitom v sobotu ujišťoval, že hromadné dopravy se žádná omezení nedotknou.

"Musíme omezit svůj pohyb, jak jen to bude možné. Dálkové cesty musejí být omezeny pouze na nejnutnější případy," řekla novinářům ministryně Borneová v souvislosti s rozhodnutím vlády přistoupit k dopravním omezením.

Djebarri upřesnil, že na polovinu bude snížen počet dálkových vlakových linek a že některé letištní terminály v Paříži budou zcela uzavřeny. Normálně má fungovat nákladní doprava, stejně jako provoz metra.

Premiér Philippe v sobotu řekl, že omezující opatření se nedotknou hromadné dopravy, nicméně vyzval, aby ji lidé používali co nejméně. Francouzi by se nyní podle něj měli zdržovat co nejvíce doma a ven chodit pouze na nákupy či k volbám.