Francie pomáhá v Doveru s testy uvázlých řidičů, Češi se vrací

Londýn/Praha - Francie poslala do anglického Doveru hasiče s 10.000 testy na koronavirus pro řidiče kamionů, kteří tam uvázli kvůli zavřené hranici. Francie ji uzavřela v noci z neděle na pondělí kvůli nové a velmi nakažlivé mutaci koronaviru zjištěné v Británii. V úterý dala souhlas s otevřením hranice pro lidi s negativním testem. Mezi lidmi zablokovanými v Británii jsou i Češi. Ministr zahraničí Tomáš Petříček dnes oznámil, že se situace pohnula a část Čechů se stihne vrátit na Štědrý večer domů.

Ministr na twitteru napsal, že první české kamiony a autobusy se studenty programu Erasmus jsou už ve Francii a v Německu a postupně se v Británii testují další Češi.

Česká republika zastavila cesty letadlem z Británie v pondělí, od středečního poledne se už ale mohou Češi z britských ostrovů letecky vracet. Před nástupem do letadla ale musejí předložit negativní test na koronavirus. České aerolinie ve středu v podvečer vypravily speciální let z Londýna, stroj přistál ve 22:48 v Praze. Cestující musejí po návratu do karantény a po pěti dnech si mohou nechat udělat další test.

Francouzská velvyslankyně v Británii Catherine Colonnaová sdělila, že 26 francouzských hasičů do Doveru dopravilo tisíce rychlotestů a od časného rána je rozdávají řidičům kamionů.

Jak připomíná list The Guardian, v přístavu roste napětí, protože mnozí řidiči uvázli na hranici s omezenými zdroji a ve vánoční době. Britský ministr dopravy Grant Shapps přislíbil, že kamiony budou moci projíždět i ve dvou svátečních dnech po Štědrém dni, aby se zácpa uvolnila.

Podle odhadů čeká v přístavech na jihu Británie kolem 10.000 nákladních aut. Část jich parkuje na bývalém letišti Manston, kde bylo na pomoc s testováním povoláno 170 vojáků. Britská vláda ve středu oznámila, že k testování jsou k dispozici čtyři mobilní místa a páté se připravuje. Shapps ocenil pomoc Francie.