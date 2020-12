Francie a Německo varují, že nepřijmou dohodu za jakoukoliv cenu

Brusel/Londýn - V Bruselu dnes začíná další kolo dvoudenních jednání o uspořádání vztahů mezi Evropskou unií a Británií od Nového roku. Francie a Německo ale varují, že nepřijmou dohodu o pobrexitových vztazích za každou cenu, uvádí agentura AFP. Na možné ukončení celní unie se chystají i britské zdravotnické orgány. V případě dlouhých front na pozemní hranici zvažují, že budou v Belgii vyráběné vakcíny proti covidu-19 dovážet vojenskými letadly.

"Budeme vyjednávat, dokud to bude mít smysl," uvedl na stanici Sky News britský ministr zemědělství George Eustice, podle kterého zbývá na rozhodnutí několik dnů. Ministr zdůraznil, že Británie je připravená také na scénář, v němž by dohoda o obchodních a dalších vztazích mezi EU a Británií od ledna příštího roku nebyla uzavřena.

Na eventuální odchod z celní unie se chystá i britské zdravotnictví. Léková agentura MHRA, která tento týden schválila použití vakcíny firem Pfizer a BioNTech, uvedla, že je "plně připravena na jakýkoliv možný výsledek" jednání.

Podle deníku The Guardian představitelé zdravotnických orgánů a ministerstva obrany připravují plán na dovoz vakcíny společností Pfizer a BioNTech, která se má vyrábět v Belgii, vojenskými letadly. Úřady se obávají, že by transport mohl být zpomalen dlouhými frontami v přístavech a na celnicích, které se dají čekat v případě scénáře bez dohody.

Na dalším kole jednání se domluvili při sobotní telefonickém rozhovoru britský premiér Boris Johnson a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Rozhodnutí přivítalo Německo, které končí jako předsednická země EU, ale Berlín také připomněl, že nepřijme dohodu za "jakoukoliv cenu", uvádí agentura AFP.

Podobně se dnes v rozhovoru pro týdeník Le Journal du Dimanche vyjádřil i francouzský státní tajemník pro evropské záležitosti Clément Beaune. "Pokud by dohoda nebyla dobrá a nevyhovovala by našim zájmům, například v oblasti rybolovu, tak my Francouzi můžeme, jako ostatně každá další členská země, použít naše veto," uvedl tajemník. Rybolov je jednou ze tří zbývajících otázek, které i po sobotním telefonátu britského premiéra a šéfky Evropské komise zůstávají nevyřešené.

Beaune se v rozsáhlém rozhovoru také vyjádřil k otázce unijního rozpočtu. Státní tajemník potvrdil úvahy, dle kterých by bylo možné odsouhlasit a spustit plán obnovy i bez účasti Maďarska a Polska, pokud by tyto státy trvaly na svém vetu. "Naše stanovisko je jasné: neobětujeme obnovu ani právní stát," uvedl Beaune, podle kterého by toto řešení bylo "možné, ale náročné z hlediska práva".