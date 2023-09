Fotovoltaiky postupně zlevňují, příčinou pokles cen komponentů i širší nabídka

Praha - Fotovoltaické elektrárny od tuzemských výrobců postupně zlevňují, oproti loňsku jsou jejich ceny i o desítky procent nižší. Příčinou je především zlevňování některých komponentů, vliv má také rozvoj technologií a širší nabídka na trhu. Mohlo by to také zrychlit jejich instalace. Vyplývá to z odpovědí obchodníků na dotazy ČTK. Počet instalací v posledním roce raketově stoupl.

Pokles cen fotovoltaik, který nastal během letošního roku potvrdila řada firem. Podle vedoucího fotovoltaických instalací společnosti Woltair Lukáše Papeže jsou aktuálně ceny fotovoltaických elektráren pro rodinné domy dosud nejnižší. "Například u 10kWp fotovoltaiky je rozdíl cca 100.000 korun mezi stávající situací a vrcholem loňského roku, což představuje i bez zohlednění inflace nominální pokles o zhruba 20 procent," řekl.

Příčin tohoto vývoje je podle obchodníků několik. Jednou z hlavních je zlevnění jednotlivých komponentů, zejména pak panelů, jejich cena letos oproti loňsku klesla o desítky procent. "Důvodem je uklidnění situace, kdy energetická krize způsobila vysokou poptávku, která takto drasticky nepokračuje a dodavatelé technologií vyprodávají technologii, kterou mají naskladněnou," uvedl výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář. Upozornil však na to, že zlevňování se netýká všech dílů.

Plné sklady mají podle podle Jonáše Kasala z fotovoltaického velkoobchodu Memodo také výrobci, kteří loni navýšili výrobu. "Zásoby se od začátku roku stále zvětšují potom, co nedochází k očekávanému odbytu," podotkl Kasal.

Dalším faktorem, který tlačí cenu zařízení dolů, je podle Petra Floriána, jednatele české společnosti Somi, která vyrábí fotovoltaiky s umělou inteligencí, rychlý technologický vývoj, kdy starší technologie zlevňují a na jejich místo nastupují novější. "Vzhledem k rostoucí poptávce se dá očekávat, že vývoj nových technologií ještě zrychlí,“ myslí si Florián. Upozornil také na rostoucí konkurenci na trhu a větší informovanost zákazníků.

Současná situace na trhu tak podle Cechu akumulace a fotovoltaiky Aleše Hradeckého znamená pro zákazníky jistotu, že na instalaci nebudou dlouho čekat tak, jak tomu bylo před rokem, kdy materiálu byl nedostatek. "Pokud se nyní zákazník rozhodne pro fotovoltaiku na rodinný dům, tak ji může do konce roku mít nainstalovanou,” tvrdí Hradecký.

Další vývoj cen je ovšem podle většiny obchodníků nejistý. Například Radek Orság ze společnosti SolSol upozornil na to, že cena surového materiálu v poslední době stoupá. Letošní pokles cen je podle něj navíc ovlivněn i loňskou situací, kdy kvůli nedostatku komponentů na trhu byly ceny nejvyšší za posledních pět až šest let. Že ceny mohou v příštích měsících růst si myslí také Karel Čáp ze společnosti Franken Solar, podle něhož velkoobchodní ceny často klesají i pod nákupní ceny, aby si obchodníci vylepšili cashflow. "To je samozřejmě neudržitelné a odhaduji, že do konce roku se situace změní," dodal.

Česko v posledních měsících prožívá fotovoltaický boom. V prvním pololetí letošního roku energetici zprovoznili 45.197 fotovoltaických elektráren. Počet instalovaných zařízení je téměř o čtvrtinu vyšší než za celý loňský rok.