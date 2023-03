Fotoreportér ČTK Vondrouš vystavuje v Plzni snímky z koronavirové epidemie

Plzeň - Fotografie z počátků pandemie koronaviru, kdy lidé chodili po prázdné Praze v rouškách a respirátorech, vystavuje v plzeňské Studijní a vědecké knihovně fotoreportér ČTK Roman Vondrouš. Fotoreportér dosud získal téměř 30 ocenění v soutěži o nejlepší novinářskou fotografii Czech Press Photo a před deseti lety vyhrál World Press Photo. Výstava Fragmenty metropole 2020 v Plzni potrvá do 29. dubna.

Fotogalerie

"Fotky jsou z doby, kdy pandemie začínala a ještě nikdo nevěděl, co nemoc obnáší. A města byla prázdná," řekl Vondrouš. Jsou z centra Prahy i z jejích periférií. "Je tam vidět taková vylidněnost, sklíčenost i negativní temná atmosféra," popisuje své snímky Vondrouš. Podle něj kolekce trochu navázala na jeho předchozí soubor Fragmenty metropole, kdy Prahu fotil v každodenních situacích. Covid mu dal impuls v tématu pokračovat. Přitahovala ho opuštěnost města a roušky a respirátory na obličejích lidí na veřejných prostranstvích.

"Z historie fotografie jsem znal snímky, které vznikly zhruba přes 100 lety, kdy byla pandemie španělské chřipky. Ty fotky lidí s rouškami, takovými specifickými zobáky, mi připadaly neuvěřitelné a vůbec jsem si nedokázal představit, že bych něco podobného někdy mohl fotit," řekl. "A najednou jsem stál na Karlově mostě a v podstatě jsem to stejné fotografoval," dodal.

Dodal, že v době covidu lidé, které fotil, reagovali zřetelně podrážděněji než dřív. "S rouškami sice nebyli tolik vidět, ale covid vnímali negativně, a to se promítlo i do jejich reakcí. Tehdy jsme zažil dva intenzivní konflikty, jeden dokonce za asistence policie. Paní s beranicí a respirátorem mi na Černém Mostě strhávala foťák, chtěla abych všechno smazal," řekl. Vondrouš chápe, že budí zájem kolemjdoucích, ale posláním zpravodajského fotografa je zachycovat dobu, jaká je, bez příkras nebo manipulací.

Roman Vondrouš začínal v amatérských fotoklubech v Pardubicích, v nichž spolupracoval s místními týdeníky a fotil sportovní akce, hlavně dostihy. Jeho profesionální dráha začala s nástupem do ČTK na přelomu let 2005/2006. Začínal v regionální redakci v Pardubicích a asi za rok odešel do pražské centrály. Absolvoval Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě, kde externě vyučuje.