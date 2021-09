Fotograf Josef Koudelka daroval českému státu na 2000 svých fotografií

Praha - Na 2000 fotografií, které reprezentují jeho celoživotní dílo, věnoval fotograf Josef Koudelka několika českým státním kulturním institucím. Největší část, 1800 položek včetně slavného cyklu Invaze, získá Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (UPM), další pak Národní muzeum a Moravská galerie v Brně. Jednání o rozsáhlém daru světoznámého tvůrce jeho vlasti trvala mnoho let, darovací smlouvy se postupně podepisují, další část se ještě připravuje.

Fotogalerie

"Děkuji všem, mám jistotu, že tento dar se dostal do správných míst a správných rukou a že se s ním bude správně v budoucnosti zacházet. Jsem rád, že jsme se dostali dnes do tohoto bodu, že uzavíráme tento dar a že můžeme jít k něčemu dalšímu," řekl dnes Koudelka při setkání na ministerstvu kultury. Všechny obdarované sbírkové instituce jsou příspěvkovými organizacemi ministerstva kultury.

"Jsem ve věku, kdy vím, že moje léta jsou omezená, a snažím se většinu věcí, které jsou možné, dodělat. Měl jsem názor, že až tady jednou nebudu, nikdo se nebude moct dotknout toho, co jsem udělal. Teď zjišťuji, že mám 30.000 kontaktů filmu, které jsem za 30 let nafotografoval. Pro mě vždycky bylo na prvním místě fotografovat a cestovat. Teď, když nemůžu cestovat, snažím se dát do pořádku všechny věci, musím prohlédnout těch 30.000 kontaktů a zjistit, co tam je. Protože až tady nebudu, nikdo už to nezjistí," uvedl třiaosmdesátiletý fotograf. Kontakty jsou v tradiční fotografické technice malé vyvolané snímky sloužící k prvotnímu přehledu autora o jeho práci.

Jednání o daru trvala mnoho let a týkala se především podmínek, které zahrnují způsob uskladnění děl, možnost kontroly podmínek uskladnění, autorská práva, zápůjčky do jiných muzeí, specifikace licence k užití darovaných tisků, omezení jejich užití třeba na upomínkových předmětech a zpřístupnění sbírky pro badatele. Mezitím UPM vybudovalo nový depozitář, kde jsou fotografie nyní umístěny.

Vedle rozsáhlých autorských souborů Františka Drtikola a Josefa Sudka, které muzeum také získalo darem, bude kolekce Josefa Koudelky patřit k nejvýznamnějším souborům světové fotografie v českých sbírkách. Koudelkovy fotografie jsou dnes ceněny také díky tomu, že autor nikdy nevytvářel autorské zvětšeniny ve velkých edicích, od některých jeho starších děl existuje pouze několik původních zvětšenin. Mezi hlavní muzejní sbírky, kde se umělcovo dílo nachází, patří Centre Pompidou, La Maison de la Photographie, Bibliotheque National v Paříži, Museum of Modern Art v New Yorku, Art Institute of Chicago, J. Paul Getty Museum v Los Angeles či Victoria Albert Museum v Londýně.

"Věřím, že moje nadace a muzeum (UPM) bude spolupracovat a že pokud budu existovat, tak to ještě dáme dohromady. Pokud nebudu existovat, proto je tady nadace, která má tři členy, kteří mě dobře znají," řekl Koudelka. Nadační fond Josefa Koudelky fotograf založil před dvěma lety, stojí v jeho čele a členy jsou jeho dlouholetí spolupracovníci Irena Šorfová, Jonathan Roquemore a Stuart Alexander.

První část daru UPM se smluvně uzavřela v roce 2018, kdy muzeum připravilo Koudelkovu retrospektivu nazvanou Návraty u příležitosti jeho 80. narozenin. Darovací smlouva na druhou část daru se podepisovala letos a další část se připravuje. Rozsáhlý dar UPM zahrnuje cykly Začátky, Experimenty, Divadlo, Cikáni, Invaze, Exily, Panorama, ale mimo jiné i dosud nepublikovaný soubor fotografií plakátů nasnímaných autorem v ulicích Prahy při invazi v srpnu 1968.

Kromě daru UPM Koudelka věnoval Národnímu muzeu soubor výstavních panelů Invaze 68, který vychází ze stejnojmenné publikace vydané u příležitosti 40. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do ČR. Moravský rodák také dal Moravské galerii v Brně výběr ze souborů Černý trojúhelník, Invaze 68 a souboru fotografií Cikáni, z nichž mnoho bylo pořízeno na Moravě. Josef Koudelka nabídl snímky i Národní galerii Praha, jde o soubor 18 velkoformátových fotografií s názvem De-creazione, který vznikl pro vatikánský pavilon na bienále v Benátkách v roce 2013.