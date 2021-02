Fotograf ČTK Vondrouš získal cenu Pictures of the Year Intl.

Fanoušci Bohemians 1905 Praha přicházejí 27. června 2020 sledovat utkání jejich týmu proti mužstvu FC Slovácko. Svým zápalem a věrností si fanoušci Bohemians Praha 1905 ani za omezených podmínek způsobených pandemií koronaviru nenechali ujít domácí zápasy v české nejvyšší fotbalové lize. Nejen štafle a žebříky lemovaly zeď kolem vršovického Ďolíčku.---Fans with ladders come behind the fence, as they intend to watch a Czech first division match between Bohemians Prague and 1. FC Slovacko in Prague, Czech Republic, Sunday, June 27, 2020. Amid restrictive measures that limit the number of soccer fans from attending the game, fans are looking for innovative ways to watch the match during the ongoing coronavirus pandemic. (CTK Photo/Roman Vondrous) ČTK/Vondrouš Roman