Fotbalový reprezentant Matějů předčasně skončil v italské Brescii

Brescia (Itálie) - Český fotbalový reprezentant Aleš Matějů se v druholigové italské Brescii dohodl na předčasném ukončení smlouvy, která by mu vypršela na konci sezony. Pětadvacetiletý obránce se stal volným hráčem a může si hledat nové angažmá. Informovala o tom italská média a dohodu na svém webu potvrdil i klub.

Matějů působil v Brescii od léta 2018, kdy do klubu odešel na hostování z anglického Brightonu. O rok později do Itálie natrvalo přestoupil a podepsal tříletou smlouvu. S Brescií si jednu sezonu zahrál nejvyšší soutěž, klub však ihned znovu sestoupil do Serie B. Matějů se už tehdy nechal slyšet, že by chtěl odejít.

V aktuální tabulce druhé ligy patří italskému celku postupové druhé místo. Matějů v podzimní části zasáhl do 17 z 18 kol. Bývalý obránce Plzně či Příbrami odehrál v Itálii 100 soutěžních zápasů a vloni v dubnu si připsal jediný gól.

Za české reprezentační "áčko" si dosud Matějů připsal 10 startů. V létě nechyběl na mistrovství Evropy, na šampionátu ale plnil pouze roli náhradníka a do zápasů nezasáhl. Je univerzálním obránce, může nastoupit na obou krajích defenzivy a případně i na stoperu.