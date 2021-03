Fotbaloví reprezentanti se sejdou před vstupem do kvalifikace MS

Praha - V Praze se dnes sejde česká fotbalová reprezentace, kterou čekají tři úvodní zápasy kvalifikace mistrovství světa. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého nastoupí v příštích dnech proti Estonsku, Belgii a Walesu, zbývajícím soupeřem ve skupině je Bělorusko.

Čtveřici hráčů z bundesligy bude moci Šilhavý využít pouze v úvodním utkání proti Estonsku. Vzhledem k epidemiologickým opatřením se ve středu bude hrát na neutrální půdě v polském Lublinu.

Brankář Jiří Pavlenka, obránce Pavel Kadeřábek, záložník Vladimír Darida a útočník Patrik Schick na sraz do Čech nepřicestují. Z Německa přiletí v úterý rovnou do dějiště zápasu a po něm se vrátí do klubů. Do dalších dvou kvalifikačních duelů s Belgií a ve Walesu nezasáhnou, jelikož by je pak v Německu čekala dvoutýdenní karanténa.