Fotbalové Slovácko bude mít v sezoně opět vysoké cíle

Uherské Hradiště - Na dvou frontách vstoupí do nové sezony fotbalisté 1. FC Slovácko. V nejvyšší soutěži budou obhajovat historicky nejlepší klubové umístění, kterým je čtvrté místo, a už ve čtvrtek vstoupí do nově vzniklé Evropské konferenční ligy ve druhém předkole na půdě bulharského Lokomotivu Plovdiv.

"V uplynulé sezoně jsme si nastavili laťku hodně vysoko. Naším cílem je dál tvrdě pracovat a být v tabulce co nejvýš, což je samo o sobě velký úkol, ale konkrétně to neupřesním," řekl na dnešním on-line setkání s novináři trenér Martin Svědík.

Ve čtvrtek čeká jeho tým ostrá sezonní premiéra v Plovdivu. "Druhý tým bulharské ligy má svoji kvalitu, ale já nepatřím k trenérům, který by dopředu rozebíral soupeře," doplnil kouč, který s týmem nabere směr Bulharsko ve středu dopoledne. Otazník visí nad lehce zraněným Milanem Petrželou.

Dobrému vstupu do sezony uzpůsobil Svědík celou přípravu, na soustředění ve Slovinsku volil soupeře, jehož styl by se mohl nejvíce blížit hře Lokomotivu. "Soustředění bylo vynikající, splnilo svůj účel a teď to musíme potvrdit i v ostrém startu do ligy," připomněl Svědík nedělní duel v Liberci.

Kádr Slovácka opustil útočník Jan Kliment, který po vypršení smlouvy odešel do Wisly Krakov. Je to jediný odchod, protože na zahraniční angažmá nakonec nezamířil stoper Stanislav Hoffman.

Nejvýraznější posilou je hostování libereckého brankáře Filipa Nguyena, který by měl být oporou. Z Baníku Ostrava přišli Daniel Holzer a Ondřej Šašinka, jenž už ve Slovácku hrával. "Na obou je znát, že na jaře moc nehráli a chce to ještě čas, aby se zapracovali do sestavy," uvedl Svědík.

V přípravě sehrál jeho tým šest zápasů, a to bez porážky: pět vyhrál a jednou remizoval. "Příprava se nehodnotí podle výsledků, ale podle výkonů. Takže i po vyhraném zápase můžete hráčům něco vytknout a říct. Měli jsme rezervy. Liga a pohár bude úplně jiný sport," dodal kouč.