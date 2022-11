Fotbalové MS v Kataru otevře zápas domácího výběru s Ekvádorem

Chúr (Katar) - Dvaadvacáté fotbalové mistrovství světa otevře v neděli zápas domácího Kataru s Ekvádorem. Pro pořádající zemi půjde o premiéru na světovém šampionátu. Utkání v Chúru má výkop v 17:00 SEČ.

Dalšími účastníky skupiny A jsou Nizozemsko a Senegal. "Utkáme se s týmy, které byly finalisty mistrovství světa, vyhrály africký šampionát. Mnoho hráčů patří na svých pozicích k nejlepším na světě, mají zkušenosti se světovými šampionáty a Ligou mistrů. Víme, jaká je naše role. Nejsme favority, ale musíme si stanovit vysoké cíle a snažit se jim co nejvíc konkurovat," citoval web katarského svazu trenéra Félixe Sáncheze.

Jeho svěřenci se od června připravovali v tréninkových kempech ve Španělsku a Rakousku. Katar neprohrál pětkrát za sebou a v posledních čtyřech duelech zvítězil. S Ekvádorem se dosud utkal pouze v říjnu 2018 v přátelském duelu, v němž vyhrál 4:3. Tým pořadatelské země ještě nikdy neprohrál zahajovací zápas (sedm výher a tři remízy).

Turnaj, který poprvé hostí Arabský poloostrov, měl původně začít o den později. Nakonec se ale duel Kataru s Ekvádorem přesunul na neděli, aby mohla úvodní duel šampionátu obstarat domácí reprezentace.

"Ostatních 31 týmů mělo kompletní kádr minimálně sedm dní před svými prvními zápasy. Ekvádor má ale jen šest dnů. Pro někoho je to detail, ale podle mě hraje jeden den velkou roli," uvedl kouč jihoamerické země Gustavo Alfaro.

Ekvádor se představí na čtvrtém světovém šampionátu a prvním od roku 2014. Jeho největším úspěchem je osmifinále z roku 2006, při zbylých dvou účastech nepostoupil ze skupiny.

"Je to velká čest vést Ekvádor na mistrovství světa, navíc v zahajovacím zápase. Nikdy jsem si nepomyslel, že by se mi to mohlo povést," prohlásil šedesátiletý Argentinec Alfaro.

Statistické údaje před úvodním utkáním fotbalového MS v Kataru: Skupina A: Katar - Ekvádor Výkop: neděle 20. listopadu, 17:00 SEČ (Chúr). Rozhodčí: delegace nebyla dosud zveřejněna. Umístění v žebříčku FIFA: 50. - 44. Bilance celková: 1 1-0-0 4:3. Bilance na MS: - . Nejlepší střelci z aktuální nominace: Alí (42) - Valencia (35). Zajímavosti: - mužstva se utkala pouze v říjnu 2018 v přípravném duelu, v němž Katar zvítězil 4:3 - tým pořadatelské země ještě nikdy neprohrál zahajovací zápas (7 výher a 3 remízy) - Katar čeká debut na MS, Ekvádor se představí na 4. světovém šampionátu a prvním od roku 2014 - největším úspěchem Ekvádoru na MS je osmifinále z roku 2006, při dalších 2 účastech nepostoupil ze skupiny - Katar neprohrál 5x za sebou a v posledních 4 duelech zvítězil - Ekvádor prohrál jediné z posledních 15 utkání, v posledních 3 remizoval - Ekvádor prohrál 2 ze svých 3 úvodních zápasů na MS - Ekvádor vyhrál na MS jediné z posledních 5 utkání