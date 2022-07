Slavia může v EKL narazit na Panathinaikos, Sparta na Motherwell, nebo Sligo

Nyon (Švýcarsko) - Pokud fotbalisté Slavie ve 2. předkole Evropské konferenční ligy přejdou přes gibraltarského outsidera St Joseph's, utkají se ve 3. předkole s papírově nejtěžším možným soupeřem Panathinaikosem Atény. Sparta v případě postupu přes Viking Stavanger narazí na vítěze dvojzápasu mezi skotským Motherwellem a irským Sligem Rovers.

Úvodní duely jsou na programu 4. srpna, odvety pak o týden později. Oba pražské kluby by dvojutkání rozehrály doma. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.

Oba pražské celky musejí nejprve zvládnout 2. předkolo, do nějž vstoupí ve čtvrtek. Čeští zástupci v soutěži potřebují na cestě do skupiny přejít přes tři soupeře. Jakékoli zaváhání by znamenalo, že si na podzim v hlavní fázi pohárů nezahrají. Slavia se představí v kvalifikaci Evropské konferenční ligy coby ligový vicemistr, Sparta skončila v uplynulé sezoně nejvyšší soutěže třetí.

Oba pražské kluby byly nasazené. UEFA před losem rozdělila týmy do šesti skupin a Slavii i Spartě se tak zúžil okruh možných soupeřů. Červenobílí mohli dostat jednu z pěti variant a los jim přisoudil papírově nejtěžšího soupeře. Panathinaikos sice v poslední době jen vzpomíná na slavné časy a v uplynulé sezoně řecké ligy skončil čtvrtý, vyhrál ale domácí pohár. Do soutěže vstoupí až ve 3. předkole. V neděli naznačil formu remízou 0:0 v přípravě s Leverkusenem.

Slávisté se s týmem z Atén utkali před 21 lety ve 3. předkole Ligy mistrů a vypadli po prohrách 1:2 a 0:1. Panathinaikos si v minulosti hned třikrát poradil se Spartou - dvakrát v kvalifikaci a jednou ve skupině Ligy mistrů a uspěl i v soubojích s Libercem a Mladou Boleslaví. Naposledy ale aténský tým, který kdysi trénoval český kouč Zdeněk Ščasný, v soutěžích UEFA na český klub narazil už před 13 lety.

Zatímco Slavii los nepřál, Spartě přisoudil papírově velmi přijatelné soupeře. Motherwell obsadil v uplynulé sezoně skotské ligy až páté místo a v pohárech ještě nikdy nepostoupil do skupiny. Na české celky v soutěžích UEFA dosud nenarazil stejně jako irský klub Sligo Rovers.

Ten vstoupil do Evropské konferenční ligy už v 1. předkole, v němž až po penaltovém rozstřelu vyřadil velšský tým Bala Town. V minulé sezoně skončil celek ze Sliga v domácí soutěži na třetí příčce, v aktuální sezoně mu patří až pátá pozice. Irská liga se hraje systémem jaro - podzim.

Finále druhého vydání Evropské konferenční ligy se uskuteční 7. června 2023 v Praze v Edenu, kde hraje domácí zápasy Slavia. Červenobílí letos na jaře v premiérovém ročníku třetí pohárové soutěže vypadli ve čtvrtfinále s pozdějším finalistou Feyenoordem Rotterdam. Mezi nejlepší osmičku se slávisté probojovali i vloni v Evropské lize. Sparta na jaře prohrála v úvodním kole vyřazovací fáze Konferenční ligy.