Fotbalová superliga se rozpadá, odchod oznámilo osm z 12 klubů

Londýn/Turín - Všech šest anglických fotbalových klubů, tři italské a také Atlético Madrid oznámily odchod z projektu superligy, v němž tak zhruba po 48 hodinách od vyhlášení zbyly jen dva z dvanácti týmů. Představitelé plánované uzavřené soutěže, která v minulých dvou dnech vzbudila masivní odpor fotbalové veřejnosti, uvedli, že "vzhledem k okolnostem zváží nejvhodnější kroky k úpravě projektu". Jeden z lídrů superligy Andrea Agnelli z Juventusu naznačil, že projekt končí.

Fotogalerie

"Juventus je sice i nadále přesvědčen o správnosti sportovních, obchodních a právních předpokladů tohoto projektu, v současnosti se ale domnívá, že existuje malá šance, že se projekt dokončí v původně navržené podobě," uvedl turínský klub v prohlášení.

Anglické kluby odstoupily ze zamýšlené ryze komerční nezávislé soutěže po mimořádně silné kritice fanoušků, hráčů, trenérů, národních vlád, fotbalových svazů a mezinárodních federací UEFA a FIFA, které účastníkům pohrozily sankcemi. Jako první ohlásil v úterý pozdě večer odchod Manchester City, brzy nato ho následovaly Arsenal, Manchester United, Liverpool, Tottenham a Chelsea.

Dnes anglickou šestici následovaly Atlético Madrid, milánské kluby Inter a AC a Juventus. V projektu plánované elitní soutěže pro 20 týmů, z nichž patnáct by mělo účast automaticky zajištěnou, tak oficiálně zbyly pouze španělské velkokluby Real Madrid a Barcelona, která má údajně ve smlouvě se soutěží klauzuli, že může odstoupit, pokud účast neschválí členové klubu.

"V úterý jsem mluvil s prezidentem (Joanem Laportou), vysvětlil mi pozici klubu. Děje se toho tolik, že je lepší se nevyjadřovat. Nikdo neví, co se stane, musíme počkat. Pro klub chci to nejlepší, to je vše, co řeknu. Vyjádřit se musí prezident," řekl na dnešní on-line tiskové konferenci trenér Barcelony Ronald Koeman.

Představitelé superligy v reakci na bouřlivý vývoj vydali prohlášení naznačující minimálně pozdržení projektu. "Vzhledem k okolnostem zvážíme nejvhodnější kroky k úpravě projektu. Našimi cíli vždy bylo nabídnout fanouškům nejlepší možné zážitky a zvýšit solidární platby celé fotbalové komunitě," uvedla organizace se sídlem v Madridu.

Superliga byla vyhlášena v noci na pondělí a jejím šéfem byl zvolen prezident Realu Florentino Pérez, jenž v minulých dnech projekt vehementně bránil. Další z lídrů superligy, výkonný viceprezident Manchesteru United Ed Woodward, oznámil krátce před odstoupením United rezignaci na funkci ke konci roku.

Další z iniciátorů soutěže, šéf Juventusu Agnelli, agentuře Reuters řekl, že plánovaná soutěž nevznikne. "Abych byl upřímný, ne. Je evidentní, že k tomu nedojde. Stále jsem přesvědčen o kráse tohoto projektu, ale nemyslím si, že je tento projekt ještě na stole a že běží," řekl Agnelli.

Evropská fotbalová unie UEFA, jejíž klíčový produkt Ligu mistrů superliga ohrožovala, pohrozila zapojeným klubům i jejich hráčům sankcemi. Prezident UEFA Aleksander Čeferin v úterý na kongresu vyzval především anglické kluby, aby přehodnotily svou účast v projektu, a jejich následné rozhodnutí odejít ocenil.

"Jak jsem řekl včera, je obdivuhodné uznat chybu, a tyto kluby udělaly velkou chybu. Ale jsou zpět mezi námi a vím, že mají hodně co nabídnout nejen našim soutěžím, ale celému evropskému fotbalu. Nejdůležitější nyní je, abychom obrátili list, znovu vybudovali jednotu, která tu byla před touto záležitostí, a šli kupředu společně," řekl Čeferin.

Elitní kluby si od superligy slibovaly, že zvýší jejich příjmy a pomůže vyrovnat se s dopady koronavirové pandemie. Zároveň představitelé nové soutěže financované americkou investiční bankou JP Morgan slibovali, že budou moci rozdělovat mezi zbývající týmy více peněz než aktuálně UEFA.

Většina fotbalové veřejnosti ale kritizovala, že superliga pouze upevní moc a bohatství velkoklubů. Navíc její víceméně uzavřená struktura po vzoru amerických profesionálních soutěží by šla proti dlouhodobému modelu evropského fotbalu, v jehož rámci do elitní Ligy mistrů týmy postupují na základě výsledků ve svých národních soutěžích.

Většina anglických klubů vydala ke svému odchodu ze superligy jen stručné prohlášení, nicméně například Arsenal se svým fanouškům omluvil. "Nechtěli jsme vyvolat takové obtíže. Když ale přišlo pozvání připojit se k superlize, nechtěli jsme zůstat pozadu, abychom ochránili Arsenal a jeho budoucnost. Na základě toho, co jsme od vás a široké fotbalové komunity v minulých dnech slyšeli, se z navrhované superligy odhlašujeme. Udělali jsme chybu a omlouváme se za ni," napsal Arsenal v otevřeném dopise fanouškům.

Za dvoudenní chaos se dnes veřejně omluvil také majitel Liverpoolu John Henry. "Tento projekt by nemohl vydržet bez podpory fanoušků. Během 48 hodin jste se vyjádřili velice jasně, že nevydrží. Slyšeli jsme vás. Slyšel jsem vás," uvedl Henry ve videu na klubovém webu. Ještě před oficiálním odchodem klubu ze superligy se vyslovili pro opuštění projektu hráči v čele s kapitánem Jordanem Hendersonem. "Chci se omluvit (trenérovi) Jürgenu (Kloppovi), hráčům a všem, kteří tvrdě pracují na tom, aby byli naši fanoušci hrdí. Za tuto zbytečnou negativitu minulých dnů jsem zodpovědný jen já sám, oni s tím nemají nic společného," řekl vlastník Liverpoolu.