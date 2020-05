Fotbalová liga se znovu rozběhla výhrou Teplic nad Libercem

Praha - Fotbalová liga v Česku se po dvou a půl měsících a koronavirové přestávce znovu rozběhla vítězstvím Teplic nad Libercem 2:0. Domácí poslal ve dvakrát odložené dohrávce 23. kola do vedení v 37. minutě Tomáš Kučera a pojistku přidal po pauze Jakub Řezníček. Liberec na jaře poprvé ztratil body a nevyužil šanci poskočit na čtvrtou příčku v tabulce. Teplice si upevnily 12. místo.

Zápasu v Teplicích se smělo zúčastnit jen 150 osob včetně hráčů i realizačních týmů a provázela ho řada hygienických a bezpečnostních opatření. Všichni kromě aktérů na trávníku například museli mít roušky.

Poslední ligový duel se odehrál 9. března, pak soutěž zastavila pandemie nemoci covid-19. Naplno se obnovená sezona znovu rozběhne na začátku příštího týdne, odkdy bude moci být na stadionech 300 lidí.

Severočeský souboj byl ještě před koronavirovou pauzou dvakrát odložen kvůli nezpůsobilému terénu, dnes byl ale trávník navzdory vytrvalému dešti v dobrém stavu.

Společný nástup týmů k utkání se tentokrát nekonal stejně jako podávání rukou. Do hlediště se z fanoušků dostali pouze tři věrní příznivci domácího celku, z nichž klub udělal netradičně podavače míčů na tribuně. Zápas neprovázelo ticho, Tepličtí totiž od úvodního hvizdu pustili z amplionů chorály.

Oba týmy se po dlouhé pauze na hřišti chvíli hledaly. Jako první zahrozily Teplice, Řezníček se probíjel do zakončení, ale jeho střelu šajtlí srazil na roh obránce.

Liberec více držel balon a ve 22. minutě měl podobnou šanci jako domácí, Balutův pokus byl rovněž v poslední chvíli zblokovaný. Stejný hráč pak protáhl brankáře Grigara střelou z přímého kopu z úhlu a z následného rohu Kačaraba ve výhodné pozici zakončil slabě.

Ve 37. minutě udeřili Tepličtí. Trubač našel povedeným pasem šajtlí Kučeru, který se dostal před obránce a sám před gólmanem Nguyenem nezaváhal. Domácí záložník dal první ligový gól po více než dvou letech.

Krátce po pauze, kterou protáhla oprava sítě v jedné z branek, pálil nad hostující Malinský. To domácí byli úspěšnější. Kučera prodloužil v 53. minutě míč za sebe na nabíhajícího Moulise, jehož střílený centr usměrnil před Karafiátem do branky důrazný Řezníček.

Liberec pak převzal otěže a chvílemi svíral domácí před jejich vápnem, dát gól mu ale z velkého tlaku nebylo souzené. V 62. minutě Mikula zblízka na dlouhou nohu přestřelil a poté dvakrát podržel Teplice Grigar. Nejprve vychytal Kačarabu a poté Maru. Teplice se ubránily a v lize bodovaly s Libercem posedmé za sebou.

Hlasy po utkání:

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Utkání jsme sehráli tak, jak jsme ho sehrát chtěli. To znamená po taktické stránce, chtěli jsme hrát z bloku. Znali jsme sílu Liberce. Pokud na něj vylezete, oni mají rádi míče za obranu na velmi rychlé hráče. Ukázali to na Spartě, z toho zápasu jsme vyšli. Chtěli jsme čekat na jejich ztrátu ve středu hřiště. Jedna v první půli byla, Trubač udělal krásnou přihrávku na Kučeru a vedli jsme 1:0. Od toho jsme se odpíchli. Do druhé půle jsme vstoupili dobře, vedli jsme 2:0. Pak tam byla pasáž od 60. do 80. minuty, kdy jsme byli pod tvrdým tlakem. Liberec měl nějaké možnosti snížit. Ale ustáli jsme to a jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce. I když jsme měli šest hráčů ze základní sestavy mimo hru. Trošku jsme se odlepili od spodních pozic. Byl to velmi zvláštní zápas, proto jsou pro nás body zlaté."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Chtěli jsme hrát rychle, kombinačně, po křídlech, přes kraje do centrů, do rychlosti, což nás zdobilo před vynucenou pauzou. Myslím, že jsme nevstoupili do utkání úplně špatně, ale chyběla nám kvalita ve finální fázi. Někteří hráči nám nezahráli podle očekávání. Určitě nás rozhodila první branka, z mého pohledu dost laciná, po ztrátě v přechodu, kde upozorňujeme, že ten prostor je nebezpečný. Druhý poločas jsme chtěli hru zrychlit, změnit, dostat se do větší aktivity. Ale po až fatální chybě v obraně, kde dva hráči nevykryjí jednoho, jsme inkasovali lacinou branku. Snažili jsme se s utkáním něco udělat, myslím, že střídání přinesla oživení. Šancí jsme měli dost, ale vychytal nás několikrát Grigar. Postupem času se do hry vkrádala křeč a nervozita. Věděli jsme, co nás čeká za opatření. Některá jsou zvláštní. I když jsme prohráli, jsme rádi, že liga pokračuje a můžeme ji hrát."

FK Teplice - Slovan Liberec 2:0 (1:0)

Branky: 37. Kučera, 53. Řezníček. Rozhodčí: Marek - Vodrážka, Batík - Orel (video). ŽK: Kodeš - Karafiát, Beran.

Sestavy:

Teplice: Grigar - Paradin, Čmovš, Kodeš (81. Nazarov), Vondrášek - Knapík - Moulis, Kučera (85. Žitný), Trubač, Radosta (77. Černý) - Řezníček. Trenér: Hejkal.

Liberec: Nguyen - Mikula (64. Zeman), Kačaraba, Karafiát, Hybš - Hromada (72. Rondič), Mara - Malinský, Baluta (56. Beran), Pešek - Kuchta. Trenér: Hoftych.