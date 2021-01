Fotbalová liga má na programu tři dohrávky, Sparta hraje v Opavě

Praha - První fotbalová liga bude ve středu pokračovat třemi dohrávanými zápasy, které musely být v podzimní části kvůli koronaviru v týmech odloženy. Třetí Sparta se v duelu 13. kola představí na hřišti poslední Opavy, kterou vede bývalý hráč a asistent Pražanů Radoslav Kováč. V utkání 8. kola mezi Ostravou a Slováckem půjde o čtvrté místo v tabulce a České Budějovice pak vyzvou v dohrávce 14. kola Příbram.

Sparta načala jarní část nejvyšší soutěže bezbrankovou remízou v Ostravě. Letenští v lize podruhé za sebou uhráli nerozhodný výsledek a na vedoucí mistrovskou Slavii ztrácejí už devět bodů. V případě výhry v Opavě se bodově dotáhnou na druhý Jablonec. Prestižní zápas čeká někdejšího sparťana Kováče, který je kvůli chybějící licenci oficiálně veden jako asistent opavského trenéra Aloise Skácela.

"Opavu vede trenér, který Spartu skvěle zná, bude nás mít dobře načtené. Kovi určitě hráče namotivuje a myslím, že v šatně vypíše nějakou speciální prémii. Ale bude to jen o nás. S veškerým respektem k Opavě si myslím, že nebudou mít takovou hráčskou kvalitu, jakou měla Ostrava. Jediné, proč tam jet, je výhra. Nic jiného nebereme," řekl asistent trenéra Sparty Luboš Loučka. Pražané na utkání netradičně letí.

Rovněž Opava vstoupila do jarní fáze bezbrankovou remízou doma se Zlínem a nezvítězila sedm kol za sebou. K dobru má ještě dohrávku 14. kola na hřišti Bohemians 1905.

"Už bychom nutně potřebovali vyhrát. Víme, že proti nám stojí Sparta, ale v naší situaci potřebujeme zvládnout každý zápas, ať už hrajeme proti komukoliv," uvedl Kováč. "Zažil jsem ve Spartě spoustu krásných chvil, mám tam spoustu kamarádů. Takže prestižní zápas pro nás i pro mě. Pokud uspějeme, samozřejmě něco maličkého pro hráče nachystám," dodal.

Pátá Ostrava bodovala v lize sedmkrát za sebou a navíc má k dobru ještě další odložený domácí zápas s Libercem. Baník porazil Slovácko v obou duelech minulé sezony. "V tabulce je od čtvrtého do desátého místa rozdíl jen čtyř bodů. To je velká motivace pro nás, ale i pro soupeře, který cítí šanci se udržet nahoře. Ztrácíme na ně dva body a chceme vyhrát," řekl asistent ostravského trenéra Ivan Kopecký.

Čtvrté Slovácko vstoupilo do jarní části výhrou 2:0 nad Karvinou a tři kola po sobě zvítězilo. "V dohrávce nás čeká velká kvalita. Pečlivě jsme sledovali zápas Baníku se Spartou a máme z něj spoustu poznatků, které budou vyplývat pro naši hru. Chceme se prezentovat solidní hrou s dobrou obranou, překvapit z brejku a jet domů spokojeni aspoň s bodem," uvedl asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Jedenácté České Budějovice v neděli jako první tým v sezoně zvítězily na hřišti nováčka z Pardubic v jeho domácím azylu v pražském Ďolíčku. "To vítězství bude mít cenu zlata, až když ho doma potvrdíme s Příbramí," prohlásil trenér Dynama David Horejš, jehož svěřenci by se případnou výhrou bodově dotáhli na devátou Plzeň.

S Viktorií se v neděli utkala Příbram a uhrála překvapivou bezbrankovou remízu. Celek do Litavky se v případě bodového zisku dostane mimo sestupové příčky. "Proti Plzni hráči předvedli kvalitní výkon. Věřím, že to bude pro nás odrazový můstek do dalších zápasů. Každým dalším zápasem musíme bodovat a šplhat tabulkou," řekl příbramský trenér Pavel Horváth.

Kvůli trvajícím omezením proti covidu-19 stále nemohou na stadiony fanoušci.

Hlasy před středečními dohrávanými zápasy první ligy:

Baník Ostrava (v tabulce: 5.) - 1. FC Slovácko (4.)

Ivan Kopecký (asistent trenéra Ostravy): "Věřím, že i přes náročný program jsme připraveni a motivace bude velká. Po herní stránce jsme proti Spartě podali velmi slušný výkon, to, kde nás tlačí bota, je koncovka a finální fáze. Někdy to je o tom dát branku, to se může odrazit na psychice a řešení situací je pak někdy snazší. V tabulce je od čtvrtého do desátého místa rozdíl jen čtyř bodů. To je velká motivace pro nás, ale i pro soupeře, který cítí šanci se udržet nahoře. Ztrácíme na ně dva body a chceme vyhrát, ale víme, že Slovácko je silný soupeř."

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "V dohrávce nás čeká velká kvalita. Pečlivě jsme sledovali zápas Baníku se Spartou a máme z něj spoustu poznatků, které budou vyplývat pro naši hru. Počítat nemůžeme s Milanem Petrželou, až před zápasem se rozhodne o startu Vlasty Daníčka. Jsou to dvě opory základního kádru, ale musíme je případně nahradit. Chceme se prezentovat solidní hrou s dobrou obranou, překvapit z brejku a jet domů spokojeni aspoň s bodem."

SFC Opava (18.) - Sparta Praha (3.)

Radoslav Kováč (asistent trenéra Opavy): "Už bychom nutně potřebovali vyhrát. Víme, že proti nám stojí silný soupeř jako Sparta, ale v naší situaci potřebujeme zvládnout každý zápas, ať už hrajeme proti komukoliv. Sparta hrála na Baníku v rozestavení 4-2-3-1, ale myslím, že u nás takhle hrát nebude a půjde proti nám s tříobráncovým systémem. Vím, že se jí do hry budou po zranění vracet nějací hráči. My budeme hrát to své, nebudeme toho moc měnit. Potřebujeme dobrou organizaci hry a hlavně vstřelit nějakou branku. Zažil jsem ve Spartě spoustu krásných chvil, mám tam spoustu kamarádů. Takže prestižní zápas pro nás i pro mě. Pokud uspějeme, samozřejmě něco maličkého pro hráče nachystám."

Luboš Loučka (asistent trenéra Sparty): "Opavu vede trenér (Radoslav Kováč), který to na Spartě skvěle zná, bude nás mít dobře načtené. Kovi určitě hráče namotivuje a myslím, že v šatně vypíše nějakou speciální prémii. Ale kluci budou namotivovaní sami o sobě. Hrají o záchranu, takže do toho půjdou na 100 nebo možná i víc procent. Ale bude to jen o nás, jestli je přehrajeme nebo ne. S veškerým respektem k Opavě si myslím, že nebudou mít takovou hráčskou kvalitu, jakou měla Ostrava. Jediné, proč tam jet, je výhra. Nic jiného nebereme. Myslím si, že to bude stoprocentně jiné utkání než v Ostravě. Tam byly podmínky na hraně. Lepší terén a počasí v Opavě budou fotbalu jenom nahrávat."

Dynamo České Budějovice (11.) - 1. FK Příbram (17.)

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Jsem moc rád, že se nám vstup do jarní fáze sezony povedl. Pardubice jsou strašně silný tým, tři body jsou pro nás strašně důležité. To vítězství bude mít cenu zlata, až když ho doma potvrdíme s Příbramí. Víme, že Příbram taky potřebuje body. Musíme se co nejlíp připravit a uděláme vše pro to, abychom to zvládli. Utkání jdou v rychlém sledu a každé bude strašně těžké. Je to ještě složitější tím, že nikdy nevíte, jestli vám někdo nevypadne kvůli covidu."

Pavel Horváth (trenér Příbrami): "Proti Plzni hráči předvedli kvalitní výkon, plnili přesně to, co jsme si řekli v kabině. Věřím, že to bude pro nás odrazový můstek do dalších zápasů. Každým dalším zápasem musíme bodovat a šplhat vzhůru tabulkou. V Budějovicích nám bude chybět i Pilík, který dostal čtvrtou žlutou kartu. Máme tři zápasy během jednoho týdne, musíme vymyslet nějaké složení, které nám přinese body."

