Fotbalová jednadvacítka vstoupí na Islandu do kvalifikace o ME

Čeští fotbalisté do 21 let Václav Sejk a Michal Ševčík, 13. června 2022 Brno. ČTK/Uhlíř Patrik

Reykjavík - Čeští fotbalisté do 21 let v úterý zahájí nový kvalifikační cyklus o postup na mistrovství Evropy 2025 na Slovensku. Svěřenci kouče Jana Suchopárka na úvod vyzvou Island, přes který přešli v baráži při cestě na poslední šampionát v Gruzii a Rumunsku. Duel v Reykjavíku má výkop v 18:30.

Česká jednadvacítka s Islandem nikdy neprohrála. Před rokem v baráži uspěla na hřišti soupeře 2:1 a postup stvrdila bezbrankovou remízou v domácí odvetě.

"Jejich tým se změnil podobně jako náš, zůstalo jim pět šest hráčů z minulého ročníku," řekl Suchopárek na online tiskové konferenci. "Víme o kvalitě Islandu, viděli jsme ji i v odvetě, ve které jsme tahali trochu za kratší konec. Teď to ale bude jiný zápas," doplnil kapitán Václav Sejk, jenž úvodní barážový duel rozhodl vítěznou brankou.

Na Islandu se český výběr bude muset znovu vypořádat s chladnějším počasím i hřištěm s umělou trávou. "Je jasno, slunečno, na Island je to velmi dobré počasí. Akorát je to na zimní bundu, po příletu nás zaskočil studený vítr, teplotní skok je velký. Co se týče hřiště, mělo by být stejné jako před rokem," popsal Suchopárek, který s týmem na Euru v červnu zdolal ve skupině obhájce titulu Němce, do play off ale nakonec nepostoupil.

"Lvíčata" se pokusí navázat na čtvrteční triumf 2:0 v přípravě nad Slovenskem. Utkání v Uherském Hradišti rozhodli po změně stran střídající nováčci David Tkáč a Christophe Kabongo.

Suchopárek nicméně nechtěl předem prozradit, jak se zlepšený výkon ve druhém poločase promítne do základní sestavy utkání s Islandem. Potvrdil pouze, že v bráně dostane opět šanci Lukáš Horníček z portugalské Bragy. "Proti Slovensku podal velmi dobrý výkon. Chceme pokračovat v hierarchii, kterou jsme nastavili na začátku tohohle cyklu," dodal třiapadesátiletý kouč.

V kvalifikační skupině I jsou dále Dánsko, Wales a Litva. Na šampionát přímo postoupí vítězové devíti skupin a tři celky s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Další šestice mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká o zbylá tři místa na turnaji. Slovensko má coby pořadatel účast na mistrovství jistou.