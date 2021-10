Fotbalová devatenáctka postoupila do elitní fáze kvalifikace ME

Frýdek-Místek - Čeští fotbalisté do 19 let zvítězili v druhém zápase úvodní fáze kvalifikace mistrovství Evropy nad Severním Irskem 2:0 a s předstihem si zajistili postup do elitní části. Svěřenci trenéra Davida Holoubka navázali na výhru nad Kazachstánem a ve čtyřčlenné skupině mají stejně bodů jako vedoucí Dánsko. S ním se čeští mladíci utkají v posledním duelu o prvenství.

Holoubkovi svěřenci dokonale využili toho, že Česko hostí skupinu. Stejně jako proti Kazachstánu udeřili ze standardek. Ve 23. minutě se po nakrátko rozehraném rohu po signálu a Višinského průniku do vápna prosadil obránce Hadaš a v 56. minutě hlavou po centru z přímého kopu přidal pojistku Večerka.

Elitní fáze kvalifikace se bude hrát na jaře. Na finálový turnaj, který v příštím roce hostí Slovensko, projdou pouze vítězové skupin.

ČR - Severní Irsko 2:0 (1:0)

Branky: 23. Hadaš, 56. Večerka.

Sestava ČR: Kinský - Hadaš, Vydra, Večerka, Kutík (56. Stropsa) - Jambor, Drozd (84. Samek) - Višinský, Mašek (70. Stránský), Uriča (70. Šíp) - Vecheta (83. Jedlička). Trenér: Holubek.

Dánsko - Kazachstán 5:2 (2:0).

Tabulka:

1. Dánsko 2 2 0 0 7:2 6 2. ČR 2 2 0 0 5:0 6 3. Severní Irsko 2 0 0 2 0:4 0 4. Kazachstán 2 0 0 2 2:8 0