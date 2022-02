Fotbalisty Sparty čeká ve čtvrtek úvodní duel 2. kola EKL s Partizanem Bělehrad

Praha - Fotbalisté Sparty se po pěti letech představí v jarní vyřazovací fázi evropských pohárů. Pražané ve čtvrtek přivítají v úvodním zápase 2. kola Evropské konferenční ligy lídra srbské nejvyšší soutěže Partizan Bělehrad. S největší pravděpodobností se duel na Letné odehraje pouze s 1000 diváky v hledišti kvůli platným omezením proti šíření koronaviru. Utkání má výkop ve 21:00.

Sparťané v únoru 2017 nestačili ve 2. kole Evropské ligy na Rostov, od té doby se do jarní části evropských pohárů neprobojovali. V této sezoně si Letenští vyzkoušejí všechny tři pohárové soutěže. Po vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů přešli do skupiny Evropské ligy, v níž si třetím místem zajistili start v Evropské konferenční lize. Celek ze srbské metropole se do EKL probojoval přes tři předkola a ve skupinové fázi obsadil druhé místo za Gentem.

"Partizan každý rok v domácí soutěži bojuje o titul, aktuálně vede s výbornou bilancí srbskou ligu. Obecně dostávají poměrně málo branek, střelecky se jim přitom například na domácí scéně opravdu hodně daří. Je to tým poskládaný většinově z domácích hráčů. Respektujeme sílu soupeře, ale přejeme si postoupit do další fáze soutěže," řekl po losu pro klubový web sparťanský trenér Pavel Vrba.

Vrba v dřívějším angažmá s Plzní v únoru 2018 vyřadil bělehradské mužstvo ve 2. kole Evropské ligy. Od té doby se "Černobílí" v jarní fázi evropských pohárů nepředstavili. Partizan vypadl v ročníku 2002/03 v Poháru UEFA (dnes Evropská liga) i v dvojzápase s pražskou Slavií. Na Spartu dosud narazil pouze v březnu 1966 ve čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí (dnešní Liga mistrů). Sparťané doma zvítězili 4:1, po debaklu ve venkovní odvetě 0:5 ale nepostoupili. Partizan nakonec došel až do finále, v němž nestačil na Real Madrid.

Tým trenéra Aleksandara Stanojeviče v sobotu zvítězil na hřišti Radnički Niš 2:0 a ligu vede o pět bodů před městským rivalem Crvenou zvezdou. Partizan ve 22 kolech neprohrál, z toho dvacetkrát zvítězil. Titul naposledy získal v roce 2017, od té doby kraluje CZ Bělehrad.

"V domácí lize jsou suverénní, v Konferenční lize ale párkrát zaváhali. Jsem zvědavý, jak to s nimi bude vypadat," uvedl záložník Ladislav Krejčí mladší, jenž kvůli zranění vynechal nedělní ligový šlágr s Plzní (2:2) a nejistý je i jeho čtvrteční start.

Od pátku bude v Česku možné na sportovních akcích zaplnit 50 procent kapacity stadionu na místo dosavadního maximálního počtu 1000 diváků. Vedení Sparty proto žádalo, aby se toto pravidlo vztahovalo už na utkání s Partizanem. Klub už v pondělí informoval o tom, že navzdory jeho enormní snaze neobdržel finální rozhodnutí od příslušných autorit, a proto uvolnil do prodeje jen 500 lístků pro permanentkáře. Zbylá polovina připadne partnerům, bývalým hráčům Sparty či rodinným příslušníkům hráčů A-týmu.

Statistické údaje před úvodním utkáním 2. kola fotbalové Evropské konferenční ligy Sparta Praha - Partizan Bělehrad: Výkop: čtvrtek 17. února, 21:00 (Sport 1). Rozhodčí: Ekberg - Culum, Hallberg - (všichni Švéd.) Bilance (klubová): ČR (Československo) - Srbsko 26 13-4-9 42:38 1965/66 PMEZ: Sparta Praha - Partizan Bělehrad 4:1, 0:5, 1972/73 UEFA: Dukla Praha - OFK Bělehrad 2:2, 1:3, 1981/82 PMEZ: Ostrava - CZ Bělehrad 3:1, 0:3, 1999/00 UEFA: Novi Sad - Slavia Praha 0:0, 2:3, 2002/03 UEFA: Partizan Bělehrad - Slavia Praha 3:1, 1:5, 2003/04 UEFA: Smederevo - Slavia Praha 1:2, 1:2, 2006/07 UEFA: Liberec - CZ Bělehrad 2:0, 2:1, 2009/10 EL: Slavia Praha - CZ Bělehrad 3:0, 1:2. 2015/16 EL: Plzeň - Novi Sad 3:0, 2:0, 2017/18 EL: CZ Bělehrad - Sparta Praha 2:0, 1:0, 2017/18 EL: Partizan Bělehrad - Plzeň 1:1, 0:2, 2018/19 EL: Subotica - Sparta Praha 2:0, 1:2, 2020/21 EL: CZ Bělehrad - Liberec 5:1, 0:0. Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Sparta v Evropě: LM/PMEZ 146 54-30-62 190:203 EL/UEFA 124 50-34-40 175:153 PVP 30 15-5-10 68:32 Celkem 300 119-69-112 433:388 Partizan v Evropě: LM/PMEZ 105 41-24-40 161:133 EL/UEFA 149 60-32-57 214:204 EKL 12 6-3-3 16:9 PVP 12 4-1-7 19:21 Celkem: 278 111-60-107 410:367 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Sparta: Holec - Wiesner, Panák, Čelůstka, Hancko - Pešek, Pavelka, Dočkal, Hložek, Haraslín - Čvančara. Partizan: Stevanovič - Živkovič, Vujačič, Saničanin, Uroševič - Zdjelar, Jojič - Terzič, Natcho, Menig - Gomes. Absence: Gabriel, Höjer, Juliš, Polidar (všichni zranění), Heča, Ladislav Krejčí II, Nita (všichni nejistý start) - Popovič (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Haraslín, Ladislav Krejčí II, Souček (všichni 2 ŽK) - nikdo. Zajímavosti: - týmy se utkaly pouze v březnu 1966 ve čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí (dnešní Liga mistrů); Sparta doma zvítězila 4:1, po debaklu ve venkovní odvetě 0:5 ale nepostoupila; Partizan došel až do finále, v němž podlehl Realu Madrid - Sparta neuspěla v pohárových dvojzápasech se srbskými soupeři ani v letech 2017 a 2018; nejprve ve 3. předkole Evropské ligy vypadla s Crvenou zvezdou Bělehrad a o rok později a o kolo dříve ve stejné soutěži se Spartakem Subotica - Partizan po souboji se Spartou v roce 1966 v dalších 2 dvojzápasech přes české týmy neprošel; v sezoně 2002/03 vypadl v Poháru UEFA (dnešní EL) se Slavií a v ročníku 2017/18 v EL s Plzní, kterou tehdy vedl současný trenér Sparty Vrba - Partizan v evropských pohárech všechny 3 zápasy na hřišti českých mužstev prohrál a inkasoval při tom 11 branek - Sparta si zahraje jarní část evropských pohárů po 5 letech, Partizan po 4 letech - Sparta se v této sezoně představí ve všech 3 pohárových soutěžích a v EKL ji čeká premiéra; po vyřazení v kvalifikaci LM přešla do skupiny EL, kde obsadila 3. místo za Lyonem a Glasgow Rangers a před Bröndby Kodaň - Partizan prošel do hlavní fáze EKL přes 3 předkola, ve skupině obsadil 2. místo za Gentem a před Anorthosisem Famagusta a tallinskou Florou - Partizan je s 27 tituly po Crvené zvezdě Bělehrad historicky druhým nejúspěšnějším týmem Srbska, naposledy ligu vyhrál v sezoně 2016/17 - Sparta v ligové generálce remizovala s Plzní 2:2, Partizan vyhrál na hřišti Radnički Niš 2:0 - Sparta je v lize třetí čtyři body za Slavií a Plzní - Partizan v tomto ročníku srbské ligy ve 22 kolech neprohrál (z toho 20 výher) a tabulku vede o 5 bodů před CZ Bělehrad - záložník Natcho (Partizan) oslaví den po utkání 34. narozeniny - kvůli opatřením proti koronaviru smí na zápas pouze 1000 diváků, výjimka z kapacity Spartě udělena nebyla