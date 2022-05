Fotbalisty Sparty bude trénovat Dán Priske, v minulosti vedl Midtjylland

Praha - Novým trenérem fotbalistů Sparty se stal Dán Brian Priske. Pětačtyřicetiletý kouč v minulosti vedl Midtjylland, s nímž v září 2020 v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů vyřadil pražskou Slavii. Délku smlouvy, kterou Priske na Letné podepsal, klub na svém webu neuvedl.

"Brian byl jako trenér formován systémem Midtjyllandu, který má za cíl vyhrávat, rozvíjet hráče a dávat příležitost mladým talentům. To jsou stejné cíle, jaké máme i my ve Spartě. S tímto způsobem práce dokázal vyhrát titul v dánské lize a následně postoupit přes kvalifikaci do skupinové fáze Ligy mistrů," řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

"Má také zkušenosti z Evropské ligy, kam se dokázal probojovat též přes kvalifikační předkola s Antverpami. Věříme, že ve Spartě naváže na svou dosavadní trenérskou práci," uvedl někdejší záložník Dortmundu či Arsenalu.

Ve Spartě se Priske sejde se svým krajanem, krajním obráncem Casperem Höjerem.

Priske se stal hlavním trenérem Midtjyllandu v roce 2019. V první sezoně 2019/20 získal s týmem titul. V následujícím ročníku s ním i na úkor Slavie postoupil poprvé v klubové historii do hlavní fáze Ligy mistrů, kde v konkurenci Liverpoolu, Bergama a Ajaxu Amsterodam skončil Midtjylland poslední. V dánské soutěži obsadil druhé místo. Poté usedl na lavičku Royalu Antverpy, s nímž v minulé sezoně belgické ligy obsadil čtvrtou příčku. Na podzim se s týmem představil i v základní skupině Evropské ligy.

Sparta před začátkem uplynulého ročníku vyhlásila útok na titul, na který čeká od roku 2014. Nakonec však zůstala bez jakékoli trofeje. V lize skončila třetí s odstupem 12 bodů na mistrovskou Plzeň a ve finále domácího poháru podlehla Slovácku 1:3. U porážky už nebyl trenér Pavel Vrba, jehož Sparta odvolala tři soutěžní zápasy před koncem ročníku. Týmu se dočasně ujal kouč druholigového B-týmu Michal Horňák.

Letenští se představili i v pohárové Evropě. Přes kvalifikaci Ligy mistrů si zajistili účast v hlavní fázi Evropské ligy, odkud se dostali do úvodního kola jarní vyřazovací fáze nové Evropské konferenční ligy. V něm nestačili na Partizan Bělehrad.