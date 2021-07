Fotbalisty Slovácka čeká v Plovdivu premiéra ve velkém evropském poháru

Plovdiv - Fotbalisty Slovácka čeká ve čtvrtek velká premiéra, poprvé v klubové historii si zahrají jeden ze tří nejvýznamnějších evropských pohárů. Svěřenci trenéra Martina Svědíka nastoupí v úvodním utkání 2. předkola nově vzniklé Evropské konferenční ligy na půdě úřadujícího bulharského vicemistra Lokomotivu Plovdiv a pokusí se uhrát příznivý výsledek do domácí odvety, která je na programu za týden. Dvojzápas nemá vyloženého favorita.

Slovácko ve své krátké historii dosud na evropské scéně hrálo jen v letech 2001 až 2003 již neexistující letní Pohár Intertoto, který byl kvalifikací do Poháru UEFA. Tým z Uherského Hradiště při všech třech účastech vypadl ve 3. předkole, v němž nestačil na francouzské týmy Rennes a Sochaux a německý Wolfsburg.

Od té doby Slovácko na evropské scéně chybělo. Letos si účast zajistilo čtvrtou příčkou v uplynulém ligovém ročníku, kterou o jednu pozici překonalo do té doby nejlepší umístění ze sezony 2003/04.

"Je to pro celý klub i region historický úspěch, že jsme se dostali do evropských pohárů," řekl Svědík. "Teď jsme všichni natěšeni a chceme udělat vše pro to, abychom uspěli," dodal výkonný ředitel klubu Petr Pojezný.

Aby Slovácko prošlo až do základní skupiny, muselo by zdolat tři soupeře. V případě postupu přes Plovdiv by v dalším předkole narazilo na lepšího z dvojice FC Kodaň a Torpedo Žodino.

Slovácko čeká ve 2. předkole zřejmě nejtěžší možný soupeř, který přicházel při losu v úvahu. Lokomotiv získal před 17 lety svůj jediný bulharský titul a v minulé sezoně skončil druhý za suverénem Ludogorcem Razgradem.

V mužstvu je řada zahraničních hráčů. "Je to velmi dobře organizovaný soupeř, s vyrovnanou obrannou i útočnou fází. V přípravě jsme volili týmy, které hrají podobně, tak snad se nám to vyplatí," prohlásil Svědík.

Oba celky odehrají první soutěžní utkání sezony. Slovácko v sedmi zápasech letní přípravy neprohrálo, Plovdiv zase podlehl v jediném z posledních 10 soutěžních duelů. Lokomotiv se v moderní éře evropských pohárů nikdy nedostal do hlavní fáze, vloni v předkole Evropské ligy vypadl po prohře 1:2 s Tottenhamem. Svěřenci Josého Mourinha tehdy otočili skóre až v posledních 10 minutách.

Lokomotiv, který trénuje kouč Aleksandar Tunčev, hraje domácí utkání na stejnojmenném stadionu s kapacitou 13.220 míst. "Je to takový stadion z komunistické doby, s atletickou drahou a s trávníkem, jehož kvalita není nijak dobrá," podotkl sportovní ředitel Slovácka Veliče Šumulikoski.

Zápas začne ve čtvrtek v 19:00 SELČ. České týmy dosud na bulharské půdě v nejvýznamnějších evropských pohárech ještě nevyhrály.

Statistické údaje před úvodním utkáním 2. předkola Evropské konferenční ligy Lokomotiv Plovdiv - 1. FC Slovácko: Výkop: čtvrtek 22. července, 19:00. Rozhodčí: Abed - Mugnier, Pasqualotti (všichni Fr.). Bilance (klubová): Bulharsko - ČR (Československo): 13 4-5-4 24:20. 1961/62 PMEZ: CDNA Sofia - Dukla Praha 4:4, 1:2, 1976/77 UEFA: Slavia Praha - Akademik Sofia 2:0, 0:3, 1980/81 PVP: Sparta Praha - Slavia Sofia 2:0, 0:3, 1989/90 PMEZ: Sparta Praha - CSKA Sofia 2:2, 0:3, 2003/04 UEFA: Slavia Praha - Levski Sofia 2:2, 0:0, 2005/06 UEFA: Slavia Praha - CSKA Sofia 4:2, 2016/17 LM: Ludogorec Razgrad - Plzeň 2:0, 2:2. Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Plovdiv v Evropě: LM/PMEZ 2 0-0-2 0:6 EL/UEFA 28 8-2-18 37:58 Celkem 30 8-2-20 37:64 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Slovácko v Evropě: dosud se představilo pouze v letním Poháru Intertoto Předpokládané sestavy: Plovdiv: Pirgov - Gomis, Craciun, Bykov - Karagaren, Umarbajev, Vitanov, Connor Ruane - Salinas - Iliev, Minčev. Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Navrátil, Daníček, Sadílek, Havlík, Holzer - Cicilia. Absence Slovácka: Petržela, Šašinka, Tomič (všichni nejistý start). Zajímavosti: - Plovdiv v sezoně 1965/66 vypadl v již neexistujícím Veletržním poháru s Brnem po prohře 0:2 venku a vítězství 1:0 doma - Slovácko dosud ve velkých pohárových soutěžích nestartovalo, pouze v letech 2001 až 2003 odehrálo 14 zápasů v již neexistujícím letním Poháru Intertoto - české týmy v 6 pohárových zápasech na bulharské půdě (bez Veletržního poháru a Poháru Intertoto) nezvítězily, z toho 4x prohrály - Plovdiv v moderní éře evropských pohárů nikdy nepostoupil z kvalifikace do hlavní fáze - Plovdiv v minulé pohárové sezoně vypadl ve 2. předkole Evropské ligy po prohře 1:2 s Tottenhamem - Plovdiv vyhrál jediný z posledních 6 domácích pohárových zápasů - Plovdiv v 6 zápasech letní přípravy 3x prohrál, 2x zvítězil a jednou remizoval, v generálce porazil Hebar 1:0 - Plovdiv prohrál jediný z posledních 10 soutěžních zápasů - Plovdiv obsadil v minulé sezoně bulharské ligy 2. místo, Slovácko skončilo v české lize čtvrté, což je jeho maximum - Slovácko v 7 venkovních zápasech Poháru Intertoto nevyhrálo - Slovácko v 7 zápasech letní přípravy neprohrálo (z toho 6 vítězství) - Slovácko neprohrálo poslední 4 soutěžní duely - oba týmy odehrají první soutěžní utkání sezony - postupující se ve 3. předkole utká s vítězem duelu FC Kodaň - Žodino