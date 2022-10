Fotbalisty Slovácka čeká doma v Konferenční lize důležitý zápas s Kolínem

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka sehrají ve čtvrtek důležitý zápas skupiny Evropské konferenční ligy. V předposledním 5. kole přivítají bundesligový Kolín nad Rýnem, na jehož hřišti prohráli 2:4. Tým z Uherského Hradiště je ve skupině D sice poslední, ale stejně jako Kolín má čtyři body a na druhé Nice ztrácí jen bod. V čele je Partizan Bělehrad s osmi body.

Slovácko v této pohárové sezoně zvítězilo doma ve čtyřech utkáních pouze jednou. O víkendu tam po obratu zdolalo v lize Teplice 2:1. "Bylo to hrozně cenné vítězství před důležitým duelem. Mužstvu to ohromně psychicky pomůže," řekl trenér Martin Svědík.

Podle něj prokázalo mužstvo velkou vnitřní sílu, kterou bude potřebovat. "Tým si šel za vítězstvím, věřil ve své schopnosti a zlomil to ve svůj prospěch," ocenil osmačtyřicetiletý pardubický rodák.

Ve čtvrtek nebude moci počítat s autorem vítězného gólu z Nice Petrem Reinberkem, který duel s Teplicemi nedohrál. "Má spoustu naraženin, dostal kolenem do zad a nevypadá to, že by byl ve čtvrtek fit," prohlásil Svědík.

Slovácko prohrálo všechny tři pohárové zápasy (včetně dnes již neexistujícího Poháru Intertoto) s německými mužstvy. Naopak Kolín v pěti pohárových zápasech (včetně Veletržního poháru) českým týmům nepodlehl a čtyřikrát zvítězil. Ve víkendové generálce však utrpěl debakl 0:5 v Mohuči a stejně jako Slovácko je v domácí soutěži desátý.

"Srovnávat zápasy v bundeslize a pohárech je hodně složité. Kolín dostal brzo červenou a neustál to. Moc poučné to pro nás asi není, budeme se muset soustředit na vlastní výkon. Zápasy s Partizanem a Nice, byť jsme je nevyhráli, nám ukázaly, že s takovými týmy můžeme hrát a porazit je. Uděláme všechno pro to, abychom do posledního kola hráli o postup," konstatoval stoper Stanislav Hofmann.

Kolín má před utkáním problémy s marodkou, podle trenéra Steffena Baumgarta zřejmě budou chybět oba leví beci Kristian Pedersen a kapitán Jonas Hector. "Velmi pravděpodobně budeme muset hrát úplně jinak, než jsme zvyklí. Slovácko má vysokou fotbalovou kvalitu, je to zkušený tým. V lize jsou na tom podobně jako my. Oba týmy budou hrát na vítězství a já věřím, že šťastnější budeme my," uvedl na tiskové konferenci Baumgart.

Podle informací klubového webu je zápas vyprodaný. V hledišti ale nebudou fanoušci hostů, kteří dostali od UEFA zákaz výjezdu na dvě utkání za řádění v prvním kole v Nice. Utkání má výkop v 18:45.

Statistické údaje před utkáním 1. FC Slovácko - Kolín nad Rýnem: Výkop: čtvrtek 27. října 18:45. Rozhodčí: Kruašvili - Varamišvili, Pipia (vš. Gruz.). Bilance (klubová): ČR (Československo) - Německo 89 25-18-46 90:159. 1960/61 PVP: Vorwärts Berlín - Brno 2:1, 0:2, 1962/63 PMEZ: Vorwärts Berlín - Dukla Praha 0:3, 0:1, 1963/64 PMEZ: Dukla Praha - Dortmund 0:4, 3:1, 1971/72 PVP: Plzeň - Bayern Mnichov 0:1, 1:6, 1972/73 PVP: Schalke - Sparta Praha 2:1, 0:3, 1973/74 PVP: Ostrava - Magdeburg 2:0, 0:3, 1974/75 UEFA: Ostrava - Mönchengladbach 0:1, 1:3, 1974/74 PVP: Slavia Praha - Jena 1:0, 0:1, pen. 2:3, 1976/77 PMEZ: Ostrava - Bayern Mnichov 2:1, 0:5, 1978/79 UEFA: Stuttgart - Dukla Praha 4:1, 0:4, 1978/79 UEFA: Hertha Berlín - Dukla Praha 1:1, 2:1, 1978/79 PVP: Düsseldorf - Ostrava 3:1, 1:2, 1979/80 UEFA: Bohemians Praha - Bayern Mnichov 0:2, 2:2, 1979/80 UEFA: Frankfurt - Brno 4:1, 2:3, 1980/81 PMEZ: Ostrava - Berliner FC Dynamo 0:0, 1:1, 1980/81 PMEZ: Bayern Mnichov - Ostrava 2:0, 4:2, 1985/86 UEFA: Kolín nad Rýnem - Bohemians Praha 4:0, 4:2, 1986/87 UEFA: Dukla Praha - Leverkusen 0:0, 1:1, 1989/90 UEFA: Rostock - Ostrava 2:3, 0:4, 1991/92 UEFA: Hamburk - Olomouc 1:2, 1:4, 1992/93 PVP: Brémy - Sparta Praha 2:3, 0:1, 1993/94 PVP: Leverkusen - Brno 2:0, 3:0, 1995/96 UEFA: Freiburg - Slavia Praha 1:2, 0:0, 1997/98 LM: Dortmund - Sparta Praha 4:1, 3:0, 1997/98 PVP: Slavia Praha - Stuttgart 1:1, 0:2, 1998/99 UEFA: Schalke - Slavia Praha 1:0, 0:1, pen. 4:5, 1999/00 LM: Teplice - Dortmund 0:1, 0:1, 1999/00 LM: Hertha Berlín - Sparta Praha 1:1, 0:1, 2000/01 UEFA: Drnovice - Mnichov 1860 0:0, 0:1, 2000/01 UEFA: Slavia Praha - Kaiserslautern 0:0, 0:1, 2001/02 LM: Bayern Mnichov - Sparta Praha 0:0, 1:0, 2001/02 UEFA: Liberec - Dortmund 0:0, 0:4, 2003/04 UEFA: Kaiserslautern - Teplice 1:2, 0:1, 2004/05 LM: Leverkusen - Ostrava 5:0, 1:2, 2005/06 UEFA: Hamburk - Slavia Praha 2:0, 2007/08 UEFA: Leverkusen - Sparta Praha 1:0, 2008/09 UEFA: Slavia Praha - Hamburk 0:2, 2011/12 EL: Plzeň - Schalke 1:1, 1:3 po prodl., 2013/14 EL: Freiburg - Liberec 2:2, 2:1, 2013/14 LM: Bayern Mnichov - Plzeň 5:0, 1:0, 2015/16 EL: Schalke - Sparta Praha 2:2, 1:1, 2019/20 LM: Slavia Praha - Dortmund 0:2, 1:2, 2020/21 EL: Hoffenheim - Liberec 5:0, 2:0, 2020/21 EL: Slavia Praha - Leverkusen 1:0, 0:4, 2021/22 EKL: Slavia Praha - Union Berlín 3:1, 1:1 2022/23 LM: Bayern Mnichov - Plzeň 5:0, 4:2. 2022/23 EKL: Kolín n. R. - Slovácko 4:2. Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Slovácko v Evropě: EL 2 0-1-1 1:4 EKL 8 4-1-3 12:10 Celkem 10 4-2-4 13:14 Kolín n. R. v Evropě: LM/PMEZ 17 7-8-2 27:19 EL/UEFA 104 54-16-34 191:113 EKL 6 2-1-3 9:8 PVP 14 7-2-5 30:19 Celkem: 141 70-27-44 257:159 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Slovácko: Nguyen - Tomič, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Daníček, Havlík - Petržela, Trávník, Duskí - Mihálik. Kolín: Schwäbe - Schindler, Kilian, Hübers, Schmitz - Maina, Schirí, Martel, Duda, Kainz - Tigges. Absence: Reinberk (zranění) - Andersson, Limnios (oba zranění + nejsou na soupisce), Chabot, Lemperle, Ljubičič, Olesen (všichni zranění), Hector, Pedersen, Thielmann (všichni nejistý start). Zajímavosti: - české týmy nevyhrály v pohárech s německými soupeři poslední 4 zápasy (z toho 3 prohry) - Slovácko prohrálo všechny 3 pohárové zápasy (včetně dnes již neexistujícího Poháru Intertoto) s německými mužstvy - Kolín v 5 pohárových zápasech (včetně Veletržního poháru) českým týmům nepodlehl a 4x zvítězil - Slovácko si minule výhrou v Nice připsalo historicky první triumf ve skupině evropských pohárů - Slovácko doma v pohárové sezoně vyhrálo jediný ze 4 zápasů - Kolín od vítězství 4:2 nad Slováckem podlehl v EKL 2x Partizanu Bělehrad - Kolín nevyhrál venku 5 soutěžních duelů po sobě, poslední 3 prohrál a inkasoval v nich 12 branek - Slovácko o víkendu zdolalo Teplice 2:1 a Kolín prohrál v generálce v Mohuči 0:5 - oba týmy jsou ve svých ligách na 10. místě - záložník Slovácka Petržela se díky gólu v Kolíně stal nejstarším střelcem EKL - zápas je vyprodaný, ale budou na něm chybět fanoušci Kolína, kteří dostali od UEFA dvouzápasový zákaz výjezdu kvůli chování v Nice