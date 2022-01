Fotbalisty Slavie čeká ve čtvrtfinále poháru derby se Spartou

Praha - Obhájci trofeje fotbalisté Slavie se ve čtvrtfinále domácího poháru MOL Cupu utkají v pražském derby se Spartou. Český mistr a lídr ligové tabulky bude mít výhodu domácího prostředí. Rozhodl o tom dnešní los v sídle FAČR v Praze na Strahově. V dalších zápasech nastoupí Olomouc proti Slovácku, Jablonec proti Mladé Boleslavi a ligový nováček Hradec Králové proti Bohemians 1905. Úředním hracím dnem je středa 9. února.

Slavia se Spartou se v poháru naposledy utkaly v semifinále minulého ročníku a červenobílí vloni v květnu zvítězili na Letné jasně 3:0. Stejným výsledkem Slavia v MOL Cupu porazila odvěkého rivala také v semifinále v roce 2019 doma. Červenobílí v poháru se Spartou šestkrát za sebou neprohráli, jedinou porážku od rozdělení federace s ní utrpěli v MOL Cupu ve čtvrtfinále sezony 1995/96.

Celkově půjde už o 301. soutěžní derby. V posledním vzájemném duelu na začátku října zvítězila v lize Sparta doma 1:0 a Slavii porazila po 14 soutěžních zápasech. Utkání mezi rivaly, které na jaře čeká vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy, rozhodl na Letné slovenský záložník Lukáš Haraslín.

"Los je takový, jaký je, my to ovlivnit nemůžeme. Dostali jsme Slavii, čeká nás tedy další dobrý a těžký zápas. Musíme se na něj poctivě připravit a udělat maximum, abychom ho zvládli. Bude to derby, to je vždy trochu specifické. Je třeba dobře začít ligu v Budějovicích a pak zvládnout i derby," uvedl Haraslín pro klubový web.

V tabulce nejvyšší soutěže ztrácejí sparťané po podzimu ze třetího místa na vedoucího rivala tři body. Mezi pražskými kluby je na druhé příčce loňský finalista poháru Plzeň, která už z tohoto ročníku MOL Cupu vypadla.

Přemožitel Západočechů Mladá Boleslav nastoupí ve čtvrtfinále v Jablonci, který se na podzim v lize trápil a aktuálně mu patří až 14. místo v tabulce. Oba soupeři se v poháru naposledy utkali v květnu 2016, kdy ve finále zvítězila Mladá Boleslav 2:0. Středočeši vyhráli i v listopadovém duelu v Jablonci (1:0).

Čtvrtý tým ligové tabulky Slovácko se ve čtvrtfinále poháru představí v Olomouci, která je po podzimu desátá. Celek z Uherského Hradiště na konci října na Hané v nejvyšší soutěži zvítězil jasně 3:0 a se Sigmou pětkrát za sebou neprohrál.

Hradec Králové coby nováček první ligy po podzimu překvapivě figuruje na sedmém místě tabulky, zatímco Bohemians 1905 jsou až dvanáctí. Týmy se utkaly hned v úvodním kole sezony a rozešly se smírně 1:1. Hradec hraje domácí zápasy kvůli nevyhovujícímu stadionu v Mladé Boleslavi.

Čtvrtfinále se původně mělo hrát později, už na začátek února po prvním jarním ligovém kole se přesunulo kvůli úpravě termínové listiny nejvyšší soutěže. Finále MOL Cupu je na programu 4. května, vítěz si zajistí účast v kvalifikaci Evropské konferenční ligy. Slavia vyhrála tři z posledních čtyř ročníků poháru a coby úřadující ligový mistr obhajuje double.

Los čtvrtfinále (úřední hrací termín 9. února):

Olomouc - Slovácko, Hradec Králové - Bohemians Praha 1905, Slavia Praha - Sparta Praha, Jablonec - Mladá Boleslav.