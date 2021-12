Fotbalisty Slavie čeká v Berlíně přímý souboj o postup v EKL, stačí jim remíza

Berlín - Fotbalisté pražské Slavie odehrají ve čtvrtek v Berlíně proti Unionu závěrečný šestý zápas skupiny Evropské konferenční ligy, který bude přímým soubojem o postup do vyřazovací fáze. Český šampion drží ve čtyřčlenné tabulce druhé místo o bod před německým soupeřem a k účasti v jarních bojích mu stačí nerozhodný výsledek. Červenobílí však na remízu nechtějí spoléhat a pokusí se navázat na domácí vítězství 3:1 z úvodního vzájemného duelu.

"Chceme vyhrát, i když nám remíza stačí k postupu. Žádný zápas se nedá hrát na remízu, vždy hrajeme na vítězství, ale bude to hodně těžké," řekl pro klubovou televizi asistent slávistického trenéra Zdeněk Houštecký. "Hrát s někým takhle silným na remízu by pro nás asi byla smrt. Chceme dát ze sebe to nejlepší a vyhrát," uvedl bek či záložník Lukáš Masopust.

Slavia, která do skupiny Evropské konferenční ligy přešla po vypadnutí v kvalifikaci Ligy mistrů a Evropské ligy, usiluje o to, aby potřetí z posledních čtyř sezon postoupila v pohárech do jarní fáze. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského v předchozích pěti kolech soutěže dvakrát zvítězili, dvakrát prohráli a jednou remizovali.

Vítězství ve skupině už má jisté Feyenoord Rotterdam, který si zahraje osmifinále Evropské konferenční ligy. Druzí ve skupinách se ve vyřazovací fázi nově vzniklé soutěže o kolo dříve utkají s celky na třetích místech v Evropské lize.

"Těšíme na velké finále. Snad to dopadne jako naposledy a získáme všechny body. Je to dobrý soupeř, dáme do toho sto procent a doufám, že vyhrajeme," řekl slávistický bek Alexander Bah, který ve čtvrtek oslaví 24. narozeniny, ale jeho start je kvůli doznívajícímu zranění nejistý.

Pražané v prvním vzájemném duelu na úvod skupiny hráli přes poločas v přesilovce a nakonec dvěma góly v závěru zvítězili. Červenobílí jdou do odvety v dobré formě, neboť vyhráli sedm z posledních osmi soutěžních duelů a pokaždé bez inkasované branky. V čele české ligy drží tříbodový náskok.

Na hřištích bundesligových soupeřů se ale slávistům nedaří. Prohráli sedm z osmi utkání na německé půdě v soutěžích UEFA a vloni na závěr skupiny Evropské ligy už s jistotou postupu utrpěli debakl 0:4 v Leverkusenu. Červenobílí navíc utrpěli porážku ve všech čtyřech venkovních zápasech této pohárové sezony.

Union, který hraje v soutěžích UEFA poprvé skupinu, se na souboj se Slavií naladil vítězstvím 2:1 nad Lipskem. Berlínský klub figuruje na šestém místě bundesligy. "Zápas s Lipskem jsme viděli, když jsme cestovali do Olomouce. Union je fyzicky hodně silný tým, běhavý, důrazný. Mají dobré brejkové situace, mají na to skvělé hráče," poznamenal Houštecký.

Union vzhledem k nedostatečnému počtu míst k sezení hraje domácí zápasy v pohárech v azylu na Olympijském stadionu, kde sídlí městský rival Hertha. Kvůli opatřením proti koronaviru bude moci být v hledišti maximálně pět tisíc diváků. "Myslím, že je to pro nás trošku výhoda," uvedl Houštecký.

Pražanům kromě řady zraněných hráčů bude chybět i elitní útočník Jan Kuchta, který si odpyká trest za tři žluté karty. Vedle Baha visí otazník také nad starty Petra Ševčíka či Ondřeje Lingra.

Zápas začne v Berlíně ve čtvrtek v 21:00.

Statistické údaje před utkáním Union Berlín - Slavia Praha: Výkop: čtvrtek 9. prosince, 21:00. Rozhodčí: Obrenovič - Praprotnik, Kordež (všichni Slovin.). Bilance: Německo - ČR (Československo) 86 44-17-25 145:85. 1960/61 PVP: Vorwärts Berlín - Brno 2:1, 0:2, 1962/63 PMEZ: Vorwärts Berlín - Dukla Praha 0:3, 0:1, 1963/64 PMEZ: Dukla Praha - Dortmund 0:4, 3:1, 1971/72 PVP: Plzeň - Bayern Mnichov 0:1, 1:6, 1972/73 PVP: Schalke - Sparta Praha 2:1, 0:3, 1973/74 PVP: Ostrava - Magdeburg 2:0, 0:3, 1974/75 UEFA: Ostrava - Mönchengladbach 0:1, 1:3, 1974/74 PVP: Slavia Praha - Jena 1:0, 0:1, pen. 2:3, 1976/77 PMEZ: Ostrava - Bayern Mnichov 2:1, 0:5, 1978/79 UEFA: Stuttgart - Dukla Praha 4:1, 0:4, 1978/79 UEFA: Hertha Berlín - Dukla Praha 1:1, 2:1, 1978/79 PVP: Düsseldorf - Ostrava 3:1, 1:2, 1979/80 UEFA: Bohemians Praha - Bayern Mnichov 0:2, 2:2, 1979/80 UEFA: Frankfurt - Brno 4:1, 2:3, 1980/81 PMEZ: Ostrava - Berliner FC Dynamo 0:0, 1:1, 1980/81 PMEZ: Bayern Mnichov - Ostrava 2:0, 4:2, 1985/86 UEFA: Kolín nad Rýnem - Bohemians Praha 4:0, 4:2, 1986/87 UEFA: Dukla Praha - Leverkusen 0:0, 1:1, 1989/90 UEFA: Rostock - Ostrava 2:3, 0:4, 1991/92 UEFA: Hamburk - Olomouc 1:2, 1:4, 1992/93 PVP: Brémy - Sparta Praha 2:3, 0:1, 1993/94 PVP: Leverkusen - Brno 2:0, 3:0, 1995/96 UEFA: Freiburg - Slavia Praha 1:2, 0:0, 1997/98 LM: Dortmund - Sparta Praha 4:1, 3:0, 1997/98 PVP: Slavia Praha - Stuttgart 1:1, 0:2, 1998/99 UEFA: Schalke - Slavia Praha 1:0, 0:1, pen. 4:5, 1999/00 LM: Teplice - Dortmund 0:1, 0:1, 1999/00 LM: Hertha Berlín - Sparta Praha 1:1, 0:1, 2000/01 UEFA: Drnovice - Mnichov 1860 0:0, 0:1, 2000/01 UEFA: Slavia Praha - Kaiserslautern 0:0, 0:1, 2001/02 LM: Bayern Mnichov - Sparta Praha 0:0, 1:0, 2001/02 UEFA: Liberec - Dortmund 0:0, 0:4, 2003/04 UEFA: Kaiserslautern - Teplice 1:2, 0:1, 2004/05 LM: Leverkusen - Ostrava 5:0, 1:2, 2005/06 UEFA: Hamburk - Slavia Praha 2:0, 2007/08 UEFA: Leverkusen - Sparta Praha 1:0, 2008/09 UEFA: Slavia Praha - Hamburk 0:2, 2011/12 EL: Plzeň - Schalke 1:1, 1:3 po prodl., 2013/14 EL: Freiburg - Liberec 2:2, 2:1, 2013/14 LM: Bayern Mnichov - Plzeň 5:0, 1:0, 2015/16 EL: Schalke - Sparta Praha 2:2, 1:1, 2019/20 LM: Slavia Praha - Dortmund 0:2, 1:2, 2020/21 EL: Hoffenheim - Liberec 5:0, 2:0, 2020/21 EL: Slavia Praha - Leverkusen 1:0, 0:4, 2021/22 EKL: Slavia Praha - Union Berlín 3:1. Union v Evropě: EL/UEFA 4 1-2-1 4:3 EKL 7 3-1-3 11:8 Celkem 11 4-3-4 15:11 Slavia v Evropě: LM/PMEZ 46 13-12-21 34:63 EL/UEFA 136 52-36-48 176:162 EKL 5 2-1-2 7:6 PVP 8 3-3-2 11:9 Celkem 195 70-52-73 228:240 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Union: Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Ryerson, Kruse, Khedira, Haraguči, Giesselmann - Becker, Awoniyi. Slavia: Mandous - Bah, Ousou, Kačaraba, Oscar - Holeš - Masopust, Stanciu, Ševčík, Olayinka - Schranz. Absence: Dehl (zranění), Puchacz (nejistý start) - Kuchta (3 ŽK), Bořil, Kúdela, Takács, Tecl (všichni zranění), Hovorka, Provod (oba zranění + nejsou na soupisce), Bah, Ekpai, Lingr, Ševčík (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Bah, Kačaraba, Masopust, Ševčík, Traoré (všichni 2 ŽK). Zajímavosti: - Slavia v prvním vzájemném duelu na začátku skupiny v dlouhé přesilovce zvítězila 3:1 - Union se v sezoně 1967/68 utkal v Poháru Intertoto s Teplicemi a připsal si porážku 0:1 a remízu 1:1 - Slavia prohrála 7 z 8 zápasů v soutěžích UEFA na německé půdě, vloni na závěr skupiny Evropské ligy utrpěla debakl 0:4 v Leverkusenu - Union v 5 zápasech skupiny 2x zvítězil a 3x prohrál, obě výhry si připsal proti Maccabi Haifa (v minulém kole 1:0) - Slavia má po 5 kolech skupiny 2 vítězství, remízu a 2 porážky, minule hrála nerozhodně 2:2 s Feyenoordem Rotterdam - Union postoupil do skupiny Evropské konferenční ligy ze 4. předkola, Slavia přešla do soutěže poté, co neuspěla v kvalifikaci Ligy mistrů ani Evropské ligy - Union hraje skupinu evropských pohárů poprvé v historii, do soutěží UEFA se v této sezoně vrátil po 20 letech - Union vyhrál jediný z posledních 4 domácích zápasů v pohárech - Union v generálce zvítězil nad Lipskem 2:1 a prohrál jediný z posledních 5 soutěžních duelů - Union obsadil v minulé sezoně bundesligy 7. místo, aktuálně mu patří 6. příčka - Slavia v minulém ročníku došla do čtvrtfinále Evropské ligy, jejím pohárovým maximem je semifinále Poháru UEFA z roku 1996 - Slavia může v pohárech postoupit ze skupiny potřetí z posledních 4 sezon - Slavia prohrála všechny 4 venkovní pohárové zápasy v této sezoně - Slavia v generálce vyhrála v Olomouci 1:0, upevnila si vedení v české lize a zvítězila v 7 z posledních 8 soutěžních utkání (navíc bez inkasované branky) - Union hraje domácí zápasy v evropských pohárech v azylu na Olympijském stadionu, kvůli opatřením proti koronaviru smí být v hledišti maximálně 5 tisíc diváků - Bah (Slavia) oslaví v den utkání 24. narozeniny - v Unionu na jaře působil bývalý útočník Slavie Musa, který nyní hostuje v Boavistě Porto