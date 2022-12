Plzeň - Reprezentační útočník Matěj Vydra posílil lídra nejvyšší soutěže Plzeň. Třicetiletému fotbalistovi v létě skončila smlouva v anglickém Burnley a na podzim byl bez angažmá. Na západě Čech podepsal kontrakt na dva a půl roku.

Do týmu obhájců titulu přichází rovněž záložník Roman Květ z Bohemians 1905, který by měl v Doosan Areně nastupovat následující tři roky. Viktoria o tom informovala na klubovém webu. Naopak do vršovického celku odešel na půlroční hostování brankář Martin Jedlička.