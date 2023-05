Fotbalisty Liberce a Hradce čeká finále skupiny o umístění

Liberec - Fotbalisté Liberce a Hradce Králové odehrají v pátek v ligové nadstavbě odvetu finále skupiny o umístění. V úvodním utkání minulý týden zvítězil Slovan v mladoboleskavském azylu Východočechů vysoko 4:0 a je blízko konečnému sedmému místu. Severočeši v lize s Hradcem třináctkrát po sobě neprohráli.

Vítěz skupiny o umístění mezi sedmým a desátým týmem po základní části získá milion korun a v příští sezoně domácího poháru bude nasazen do 3. kola. Liberečtí v semifinále vyřadili České Budějovice, Hradec přešel přes Mladou Boleslav. Slovan si zahrál skupinu o umístění i před rokem, kdy vypadl v semifinále.

Tentokrát jsou Severočeši blízko k prvenství. Hradec porazili ve všech třech zápasech této sezony a doma s ním prohráli jen v úvodním z dosavadních 16 duelů nejvyšší soutěže. Liberečtí se v závěru ročníku dostali do formy a v posledních dvou zápasech si připsali vysoká vítězství 4:0.

"Budeme chtít navázat na velmi dobrý výkon z prvního zápasu. I když jsme si přivezli výborný výsledek, nesmíme nic podcenit, čeká nás náročných 90 minut. Povedený výkon, výhra a konečné sedmé místo by byly pěknou tečkou za touto sezonou," uvedl asistent libereckého trenéra Jakub Harant.

Hradec chce dvojzápas ještě zdramatizovat, byť v Liberci v lize desetkrát po sobě prohrál a v posledních pěti duelech tam neskóroval. Východočeši zvítězili v jediném z posledních šesti utkání nejvyšší soutěže.

"Odvetu nevzdáváme. Budeme hrát, jako by to bylo 0:0, abychom se mohli fanouškům kouknout do očí. Rádi bychom úvodní porážku 0:4 nějak odčinili, takhle se hrát nedá a tak se nechceme prezentovat," řekl královéhradecký trenér Stanislav Hejkal.

Statistické údaje před odvetou finále skupiny o umístění nadstavby první fotbalové ligy: Slovan Liberec (po základní části: 7.) - FC Hradec Králové (8.) Výkop: pátek 26. května, 18:00. První zápas: 4:0. Rozhodčí: Kotala - Antoníček, Mikeska - Křepský (video). Bilance: 33 19-8-6 55:27. Předpokládané sestavy: Liberec: Bačkovský - Plechatý, Prebsl, Purzitidis - Ndefe, Doumbia, Frýdek, Varfolomejev, Mikula - Olatunji, Rondič. Hradec: Bajza - Klíma, Čech, Leibl - Gabriel, Kodeš, Kučera, Novotný - Kubala - Koubek, Vašulín. Absence: Gebre Selassie, Mészáros, Višinský - Dvořák, Pudhorocký, Ševčík (všichni zranění), Čihák, Ryneš (oba nejistý start). Nejlepší střelci: Olatunji (8) - Vašulín (7). Zajímavosti: - Liberec v lize s Hradcem 13x za sebou neprohrál a v posledních 4 vzájemných zápasech v nejvyšší soutěži zvítězil (včetně všech 3 v této sezoně) - Hradec zvítězil jen v úvodním z 16 ligových zápasů v Liberci, 10x za sebou tam prohrál a v posledních 5 duelech neskóroval - Liberec v semifinále skupiny o umístění vyřadil Č. Budějovice, Hradec postoupil přes M. Boleslav - Liberec se ve skupině o umístění představil i vloni - Liberec 2x za sebou zvítězil 4:0 - Liberec prohrál jediný z posledních 5 domácích ligových zápasů - Hradec vyhrál jediný z posledních 6 ligových zápasů - Hradec venku v lize 3x po sobě nezvítězil a poslední 2 zápasy tam remizoval - vítěz skupiny o umístění získá milion korun a v příští sezoně domácího poháru bude nasazen do 3. kola