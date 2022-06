Fotbalisty Českých Budějovic posílil na startu přípravy Slovák Švec

České Budějovice - Fotbalisty Českých Budějovic posílil na začátku letní přípravy na novou sezonu slovenský ofenzivní univerzál Jakub Švec. Jihočeský prvoligový klub získal jednadvacetiletého bývalého mládežnického reprezentanta z Dunajské Stredy a podepsal s ním dvouletou smlouvu.

Už před pár dny Dynamo angažovalo útočníka Tomáše Zajíce. Několik hráčů v čele s obráncem Martinem Sladkým se vrátilo na jih Čech z hostování. Naopak hostování v Českých Budějovicích vypršelo brankáři Vojtěchu Vorlovi, ofenzivním univerzálům Ondřeji Mihálikovi s Mickem van Burenem a Emmanuelu Tolnovi.

Kariéru ukončil obránce Pavel Novák a další ofenzivní univerzál Patrik Brandner odešel do Slovácka. Zadák Ishaku Konda se k mužstvu připojí až poté, co si vyřídí vízum. Jihočeský celek převzal trenér Jozef Weber, který po uplynulé sezoně nahradil Davida Horejše.

Nový kouč by rád získal ještě dva hráče. "Pak by to mohlo být velmi zajímavé," citoval klubový web Webera. "Šanci chci dát všem místním klukům, záleží jen na nich, jak s tou příležitostí naloží," dodal bývalý trenér Bohemians 1905, Karviné a Mladé Boleslavi.