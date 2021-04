Fotbalistům Slavie budou na Arsenalu chybět stopeři Kúdela a Deli

Praha - Fotbalisté Slavie Praha odcestují vpodvečer ke čtvrtečnímu úvodnímu čtvrtfinále Evropské ligy na půdě Arsenalu bez obránce Ondřeje Kúdely. Čtyřiatřicetiletý reprezentační zadák má nadále teplotu, bere antibiotika a v Londýně nebude k dispozici. Českému šampionovi bude ze zdravotních důvodů scházet i další stoper Simon Deli.

Kúdela má potíže od minulého týdnu po návratu z reprezentace a musel vynechat už nedělní ligový zápas v Brně. Zkušený zadák utrpěl v utkání světové kvalifikace ve Walesu před týdnem zhmožděninu nosu, kterou mu zřejmě v závěru přivodil kapitán ostrovního celku Gareth Bale, když ho bez potrestání udeřil ve výskoku loktem.

"U Ondry platí stejný zdravotní stav jako při utkání v Brně. Má antibiotika a neabsolvoval s týmem program ani UEFA testy (na koronavirus). Počítáme s tím, že na Arsenalu nám bohužel nepomůže," uvedl mluvčí Slavie Michal Býček pro ČT sport.

Slavia údajně Kúdelovu účast v Londýně zvažovala i z bezpečnostních důvodů poté, co byl zkušený obránce v březnové odvetě osmifinále v Glasgow nařčen záložníkem Rangers Glenem Kamarou z rasistické urážky. Kúdela obvinění stejně jako vršovický klub důrazně odmítl.

Kamara po utkání, v němž Slavia zvítězila 2:0, českého stopera v tunelu do kabin fyzicky napadl. Podle Pražanů je incident zanesen ve zprávě delegáta UEFA, která se událostmi v zápase zabývá stejně jako skotská policie. V pondělí inspektorovi UEFA vypršel termín na vypracování zprávy, kauzu následně bude řešit disciplinární komise.

Pražané budou mít v Londýně velké problémy se složením stoperské dvojice. K utkání totiž nebude připraven ani obránce z Pobřeží slonoviny a zimní navrátilec do Edenu Deli. "Starosti nekončí. Ze zdravotních důvodů neodletí do Londýna kromě Kúdyho ani Simon Deli. Bude to skutečně velká výzva," uvedl na sociální síti twitter předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Červenobílí nyní mají k dispozici pro utkání s Arsenalem pouze jediného klasického stopera Davida Zimu, další střední obránce Taras Kačaraba není na soupisce pro Evropskou ligu. V úvahu připadá defenzivní univerzál Tomáš Holeš.

Slavia odletí k venkovnímu pohárovému zápasu jako tradičně dva dny před výkopem. Zatím není jisté, zda s Pražany odcestuje i brankář Ondřej Kolář, kterému v průběhu utkání v Glasgow útočník Rangers Kemar Roofe způsobil brutálním faulem zlomeninu v obličeji. Slavia reprezentačnímu gólmanovi nechala vyrobit speciální masku a helmu a její opora mezi tyčemi už začala s lehkým tréninkem.

Čtvrteční duel v Londýně má výkop ve 21:00, domácí odvetu odehraje český mistr o týden později. Případným postupem do semifinále by ligový lídr vyrovnal své maximum na evropské scéně z roku 1996 v Poháru UEFA.