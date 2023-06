Fotbalistům do 21 let nepomůže na ME ani brankář Kinský, místo něj jede Neuman

Praha - Fotbalová reprezentace do 21 let přišla před mistrovstvím Evropy v Gruzii a Rumunsku o dalšího brankáře. Ze zdravotních důvodů se omluvil Antonín Kinský, kterého nahradil Vladimír Neuman z Karviné. Národní tým to uvedl na webu po zahájení pětidenního přípravného kempu v Benicích u Prahy.

Trenér Jan Suchopárek musel udělat změnu v trojlístku gólmanů už ve středu, kdy mu z nominace vypadl rovněž zraněný sparťan Matěj Kovář. Toho nahradil pardubický Jakub Markovič, jenž se pravděpodobně utká o post jedničky s Vítězslavem Jarošem z Liverpoolu.

Markovič dosud za jednadvacítku v soutěžním utkání nechytal, na kontě má jen poločas z přípravného zápasu s Portugalskem. Třiadvacetiletý Neuman je úplným nováčkem. V uplynulé sezoně pomohl Karviné k vítězství v druhé lize a návratu do nejvyšší soutěže, ačkoliv v závěru ročníku ze základní sestavy vypadl.

Do dějiště šampionátu odletí tým v pondělí 19. června brzy ráno. "Do čtvrtka nás čekají tréninky a v pátek budeme mít modelové utkání, které by mělo být uzavřené pro veřejnost. Tým se pak sejde znovu v sobotu večer, i kvůli tomu, abychom mohli přes víkend reagovat na případné další zranění, kdyby se nedejbože vyvrbilo," uvedl Suchopárek.

Český výběr rozehraje skupinu C ve čtvrtek 22. června v gruzínském Batumi s Anglií. Na stejném místě se za další tři dny utká s Německem a skupinu zakončí 28. června v Kutaisi proti Izraeli. Všechna utkání se budou hrát od 18:00 SELČ.