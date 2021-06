Fotbalistům ČR proti Anglii na Euru věří sedm pct sázkařů, sázky atakují rekord

Ilustrační foto - Utkání ME ve fotbale Skotsko - ČR v Glasgow, Patrik Schick z ČR se raduje ze druhého gólu.

Ilustrační foto - Utkání ME ve fotbale Skotsko - ČR v Glasgow, Patrik Schick z ČR se raduje ze druhého gólu. ČTK/AP/Petr David Josek

Praha - Českým fotbalistům ve třetím zápase Eura proti Anglii věří sedm procent sázkařů, zhruba desetina sází na remízu. S kurzem 1,63:1 favorizují Anglii také bookmakeři, na vítězství Česka se dá sázet v kurzu 6,9:1 až 7,5:1. Vyplývá to z vyjádření zástupců sázkových kanceláří, které dnes ČTK oslovila. Celkový objem sázek na šampionát zatím dosáhl zhruba 1,4 miliardy korun, podle sázkových společností by tak mohl být překonán rekord z fotbalového MS 2018 v Rusku, který činil 2,5 miliardy korun. Zápas Česko - Anglie se hraje v úterý od 21:00 v londýnském Wembley.

"Zápas o první místo ve skupině nabízí nevšední zápletku. Vítěz narazí v osmifinále na jednoho z trojice top favoritů Francii, Portugalsko nebo Německo, a to se pak o první místo nehraje s takovou vervou. Vyhrát, či nevyhrát, to je to, oč tu běží," uvedl bookmaker Tipsportu Petr Urbanec. Nejvyšší sázka v tomto zápase je podle něj za 200.000 korun a jde na výhru Anglie. Celkově zatím Tipsport přijal sázky za 670 milionů korun.

Tipsport také eviduje zatím nejvyšší výhru. Klient vsadil na jednom tiketu na vítěze v zápasech Rusko - Finsko (1:0), Wales - Turecko (2:0) a Itálie - Švýcarsko (3:0) 500.000 korun. Při kurzu 9,2:1 vyhrál přes čtyři miliony čistého.

U Fortuny sázky mírně překonaly 500 milionů korun. Podle mluvčího společnosti Petra Šraina je vysoký objem daný především tím, že se sázkařům zatím daří. "Překvapivých výsledků, které nahrávají sázkovým kancelářím, bylo zatím opravdu málo. To znamená, že bookmakerům se jen stěží daří se sázkaři držet vyrovnanou bilanci. Nejlepším dnem pro sázkaře byl zatím čtvrtek 17. června. Důvodem je skutečnost, že úlohu favorita splnily Ukrajina se Severní Makedonií (2:1), Nizozemsko s Rakouskem (2:0) a hlavně Belgie s Dánskem (2:1)," doplnil Šrain.

V posledně jmenovaném zápase vedli po prvním poločase Dánové 1:0. Velká část sázkařů podle Šraina o přestávce využila vyššího kurzu k sázkám na výhru Belgie. "Výsledkem byla skutečnost, že v Česku jsme v tento den sázkařům vyplatili o zhruba 40 milionů korun více, než kolik jsme přijali na vkladech," podotkl Šrain.

Sázky u Chance podle mluvčí Markéty Světlíkové zatím dosáhly zhruba 130 milionů korun. Nejvíce se sázelo na zápas Anglie - Skotsko (10,4 milionu korun), Dánsko - Belgie (10,1 milionu korun) a Maďarsko - Portugalsko (9,9 milionu korun).

Aktuální objem sázek u Tipsportu, Fortuny a Chance je zhruba 1,3 miliardy korun. Podle odhadů patří těmto firmám asi 92 procent trhu. Ostatní společnosti absolutní objem sázek většinou nezveřejňují. Dá se však očekávat, že celkové sázky zatím dosáhly asi 1,4 miliardy korun. Na MS 2018 v Rusku to bylo 2,5 miliardy, na posledním Euru v roce 2016 ve Francii 1,9 miliardy Kč. V hokeji drží rekord MS 2019 na Slovensku se sázkami za 1,8 miliardy, sázky na letošní hokejové MS v Lotyšsku dosáhly u sázkových kanceláří v ČR zhruba 1,7 miliardy korun.

Největšími favority na celkové vítězství jsou podle bookmakerů Francie (4,7:1), Německo (7:1), Belgie a Itálie (shodně 7,3:1). Češi mají kurz 75:1, před začátkem turnaje se pohyboval od 120:1 do 130:1.

Osmifinálové souboje startují v sobotu 26. června. Finále je na programu v neděli 11. července v Londýně.