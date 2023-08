Fotbalistky USA světový titul neobhájí, v osmifinále podlehly na penalty Švédsku

Melbourne - Fotbalistky Spojených států amerických titul z minulých dvou mistrovství světa neobhájí, v dnešním osmifinále v Melbourne prohrály po penaltovém rozstřelu se Švédskem. Tým USA odjede poprvé v historii ze šampionátu bez medaile, nejhorším výsledkem čtyřnásobných mistryň světa bylo na předchozích devíti turnajích třetí místo.

Švédky vyhrály dramatický penaltový rozstřel 5:4 poté, co zápas i po prodloužení skončil 0:0. O postupu Seveřanek rozhodla v sedmé sérii Lina Hurtigová, jejíž střelu brankářka Alyssa Naeherová vyrazila nejprve nad sebe a na druhý pokus do hřiště. VAR ale potvrdil, že míč už před druhým zákrokem přešel těsně brankovou čáru.

"Prohrály jsme mistrovství světa o milimetr. To je drsné," posteskla si Naeherová, jež sama v šesté sérii bezpečně proměnila pokutový kop. "Jsem pyšná na to, jak jsme bojovaly. Uvědomovaly jsme si, že jsme ve skupině nehrály nejlépe, ale dnes jsme předvedly skvělý týmový výkon," dodala brankářka týmu USA, který do play off prošel po vítězství a dvou remízách.

Na konci základní části rozstřelu měla přitom v páté sérii na kopačce rozhodnutí Američanka Sophia Smithová, ale netrefila branku.

Švédkám dala šanci na vítězství brankářka Zecira Musovicová, jež si v zápase připsala 11 zákroků. Její spoluhráčky měly první střelu na americkou branku až v 85. minutě. V pátečním čtvrtfinále v Aucklandu se Švédsko utká s Japonskem.

"Jsme moc šťastné. Nechápu, jak jsme se udržely v zápase. Neodehrály jsme nejlepší utkání, ale ukázaly jsme srdce a nevzdaly jsme se," řekla švédská obránkyně Magda Erikssonová.

Američanky v rozstřelu selhaly třikrát. Jednou z neúspěšných střelkyň byla bývalá nejlepší fotbalistka světa Megan Rapinoeová, která v prodloužení přišla na trávník místo jiné hvězdy Alex Morganové. "Tohle je špatný vtip. Černá komedie, že jsem nedala penaltu. Svým způsobem to vyvažuje krásu této hry. Dokáže být krutá," řekla po posledním reprezentačním utkání osmatřicetiletá Rapinoeová.

V dnešním druhém osmifinále potvrdily roli favoritek nizozemské fotbalistky a po vítězství 2:0 vyřadily výběr Jihoafrické republiky. V Sydney se o to brankami zasloužily Jill Roordová a ve druhém poločase po hrubé chybě brankářky Lineth Beerensteynová. Ve čtvrtfinále se svěřenky trenéra Andriese Jonkera a obhájkyně stříbra utkají v pátek se Španělskem.

Zatímco Jihoafričanky, které byly při druhé účasti na MS poprvé v play off, dostaly i ve čtvrtém utkání na šampionátu v Austrálii a na Novém Zélandu dva góly, tým Oranje dosud inkasoval pouze v repríze finálového duelu z roku 2019 proti Američankám při remíze 1:1 v základní skupině.