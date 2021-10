Fotbalistky chtějí na Islandu navázat na úspěšný vstup do kvalifikace o MS

Reykjavík - České fotbalistky v pátek večer na Islandu odehrají třetí utkání kvalifikace mistrovství světa. Svěřenkyně trenéra Karla Rady chtějí proti ostrovnímu celku navázat na zářijový povedený vstup do pětičlenné skupiny a dosavadní zisk čtyř bodů.

Reprezentantky na úvod skupiny šokovaly remízou 1:1 v Nizozemsku. Bod proti obhájkyním stříbra a úřadujícím evropským šampionkám byl pro český ženský fotbal dosud nejcennějším výsledkem v historii. Následně Radovy svěřenkyně doma rozdrtily Kypr 8:0 a o skóre vedou tabulku.

"Určitě nejsme nespokojeni. Mohlo to být ještě lepší, kdybychom v Nizozemsku vyhráli. Samozřejmě to byl těžký soupeř a ten bod je určitě velmi cenný. Jsem rád, že jsme na to pak navázali tím krásným vítězstvím s Kyprem. Doufám, že na povedený vstup do kvalifikace navážeme. Chceme bodovat a budeme doufat hlavně ve tři body," uvedl pro web FAČR asistent trenéra Miroslav Jíra.

Mírnými favoritkami zápasu jsou Islanďanky, které na úvod skupiny prohrály s Nizozemskem 0:2. S českým týmem se utkaly už v minulé světové kvalifikaci a oba zápasy skončily 1:1. "U nich to bylo utkání, které se hrálo za silného větru. Takže víme trochu, do čeho jdeme. Víme, že jím chybí velmi dobrá hráčka, kapitánka týmu Gunnarsdóttirová. Jinak si myslím, že jsou kompletní. Mají opravdu skvělý tým, který je složený z hráček, které mají zkušenosti ze zahraničních lig," dodal Jíra.

Na mistrovství světa, které budou v roce 2023 společně hostit Austrálie a Nový Zéland, z Evropy přímo postoupí devět vítězů kvalifikačních skupin, celky z druhých míst čeká play off. Radovy svěřenkyně usilují o premiérovou účast na velkém turnaji.