Fotbalisté Zlína ztratili dvoubrankové vedení a v Jablonci remizovali 2:2

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Zlína neudrželi v utkání 18. kola první ligy dvoubrankový náskok a v Jablonci remizovali 2:2. Hosty poslal ve 20. minutě do vedení Vachtang Čanturišvili, který pak v 52. minutě přihrál na gól Martinu Fillovi. Za dalších šest minut ale snížil Jakub Považanec a v 72. minutě stejný hráč s pomocí teče od Josse Didiby už v přesilovce po vyloučení Libora Kozáka srovnal.

Oba týmy se rozešly smírně popáté za sebou, vzájemný duel skončil stejným výsledkem jako v podzimní části. Jablonec se Zlínem neprohrál posledních 19 ligových zápasů. "Ševci" i ve druhém soutěžním utkání pod trenérem Pavlem Vrbou remizovali a z předposledního místa tabulky nadále ztrácejí na soupeře tři body. Čtrnáctí Severočeši bodovali poprvé po třech kolech, ale zvítězili v jediném z posledních osmi ligových duelů.

Jablonci se do sestavy vrátilo několik uzdravených hráčů a Severočeši za občasného sněžení od začátku diktovali tempo. První čtvrthodinu se hrálo prakticky na jednu branku, domácí ale z úvodního náporu vedení nevytěžili. V deváté minutě Chramosta přihrál do vyložené šance Sejkovi, ale toho vychytal brankář Rakovan.

Ve 20. minutě nečekaně udeřili hosté. Čanturišvili si za vápnem připravil pozici pro střelu a jeho lehce tečovaný přízemní pokus skončil přesně u vzdálenější tyče. Gruzínský křídelník si připsal čtvrtý gól v české lize. Domácímu brankáři Surovčíkovi stínil hostující útočník Kozák, o ofsajd ale podle rozhodčích nešlo.

S Jabloncem inkasovaný gól viditelně otřásl. Chvíli před pauzou navíc domácí přišli o zraněného záložníka Kratochvíla, kterého nahradil veterán Hübschman. Už v nastavení první půle po faulu Kozáka kousek před vápnem Polidar z následného přímého kopu těsně minul.

Čtyři minuty po přestávce měli Severočeši ještě blíže k vyrovnání. Po zblokovaném přímém kopu napřáhl zpoza šestnáctky Šulc a jeho lehce přizvednutý pokus vytáhl Rakovan na břevno. Zlín byl nevídaně produktivní a i ze své druhé střely mezi tyče skóroval. V 52. minutě si na Čanturišviliho centr naskočil Fillo a hlavičkou k tyči překonal Surovčíka.

Domácí za šest minut snížili. Šulc po odraženém míči vysunul ve vápně Považance a ten po kličce gólmanovi z úhlu trefil odkrytou branku. V 63. minutě hostům ještě více zkomplikoval situaci Kozák, který v souboji zasáhl brankáře Surovčíka a sudí Zelinka ho po druhé žluté kartě vyloučil.

Jabloneckým se v úvodu přesilovky moc nedařilo, v 72. minutě ale dokázali srovnat. Do odražené míče se z voleje opřel Považanec a jeho pokus tečoval mimo Rakovanův dosah zlínský Didiba. Slovenský záložník se druhého gólu v utkání nedočkal, sudí Zelinka označil branku v zápise za vlastní.

Domácí měli čas k obratu, ale další vyloženou šanci už si ani v dlouhém osmiminutovém nastavení nevytvořili. Blíže k rozhodující trefě měl naopak Zlín, Bartošákovu přízemní střelu nejistě vyrazil Surovčík. "Ševci" venku v lize nevyhráli už 23 utkání po sobě, osmým nerozhodným výsledkem v sezoně potvrdili pozici remízového "krále" soutěže.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Jablonce): "Rozjeli jsme to tak, jak jsme chtěli. Byli jsme aktivní a vysoko napadali. V těchto chvílích se má zápas rozhodovat, měli jsme dvě jasné příležitosti, gól doslova visel ve vzduchu. Bohužel pak byl soupeř poprvé za půlkou a šel do vedení. O poločase jsme věřili, že jsme schopni to ještě otočit. Jenže nám tam nepochopitelně hlavičkuje Fillo a stav byl najednou 0:2. Jsem ale rád, že jsme to dokázali srovnat. Měli jsme to uhrát ještě lépe a zlomit to úplně na svou stranu. Ale s bodem nakonec musíme být spokojeni, přeci jen jsme o dva góly prohrávali."

Pavel Vrba (trenér Zlína): "Je to škoda, že jsme to nedotáhli, když vedeme 2:0 a máme to tak dobře rozehrané. Neříkám, že jsme byli herně lepší, ale výsledkem jsme to měli rozehrané hodně solidně. Udělali jsme si dobrou pozici, ale po vyloučení už to byl jen boj. Mrzí mě především laciný gól na 1:2. Kdybychom udrželi vedení o dvě branky déle, třeba nějakých 10 minut, bylo by to o mnoho lepší, domácí by byli ještě více nervóznější. Jablonec poté ožil a bylo to hodně složité až do samotného konce. S bodem jsme asi nakonec spokojeni i vzhledem k vývoji v tabulce."

FK Jablonec - Trinity Zlín 2:2 (0:1)

Branky: 58. Považanec, 72. vlastní Didiba - 20. Čanturišvili, 52. Fillo. Rozhodčí: Zelinka - Horák, Kotalík - Kocourek (video). ŽK: Šulc, Jovovič - Reiter, Kozák, Simerský, Balaj. ČK: 63. Kozák. Diváci: 731.

Jablonec: Surovčík - Surzyn, Martinec, Král, Polidar (55. Černák) - Kratochvíl (44. Hübschman), Považanec - Šulc, Chramosta (82. Ikaunieks), Jovovič - Sejk. Trenér: Horejš.

Zlín: Rakovan - Reiter (57. Janetzký), Simerský, Procházka, Bartošák - Hlinka, Didiba - Fillo (69. Vukadinovič), Fantiš (90. Balaj), Čanturišvili - Kozák. Trenér: Vrba.